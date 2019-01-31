На отлов 350 бродячих собак в Калуге потратят 2,7 миллиона рублей

В 2019 году в Калуге планируется отловить около 350 бездомных животных. Областным комитетом ветеринарии на это выделено 2,7 миллиона рублей.

Кто именно будет этим заниматься, станет известно после проведения торгов.

- Служба отлова будет выезжать согласно поданным заявкам на проведение отлова безнадзорных животных, - рассказали на днях в городской управе. - Такую заявку можно оставить по телефонам:

56-31-25 (дежурный городской управы) - круглосуточно,

70-11-06 (комитет по благоустройству управления городского хозяйства) - по будним дням с 8:00 до 17:15 (13:00-14:00 - перерыв), в пятницу - с 8:00 по 16:00.

Стерилизация с дальнейшим выпуском животных в естественную среду в этом году в Калуге проводиться не будет.

- Подрядной организацией при осуществлении отлова будет вестись видео- и фотосъемка, - обещают в администрации. - Информация об отловленных животных с приложением фото животного и даты отлова будет размещаться подрядной организацией в интернете.

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