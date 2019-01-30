Помечтали: краеведы предложили сделать улицу Подвойского пешеходной

Вечером во вторник, 29 января, на площадке «Точка кипения» состоялась очередная встреча калужских краеведов с руководством Калуги. Главным и, по сути, единственным вопросом стала судьба улицы Подвойского и расположенного на ней дома легендарного калужского градоначальника Ивана Ципулина.

Сейчас и улица – та часть её, которая находится на отрезке от перекрёстка с Воробьёвкой до Казанского храма, – и дом городского головы находятся в удручающем состоянии. Краеведы опасаются, что однажды он просто сгорит, как сгорели многие другие исторические здания в Калуге. Именно поэтому встреча получилась очень эмоциональной.

- Этот отрезок улицы Подвойского нужно обязательно сохранить, а дом городского головы Ципулина – восстановить! – убеждён известный краевед Николай БРОКМИЛЛЕР. – Этот человек четырежды избирался городским головой, был меценатом, подвижником, вкладывал средства в благоустройство и развитие города. Можно было бы восстановить на этом отрезке булыжную мостовую, установить стилизованные под ту эпоху фонари, привести в порядок все дома, которые там находятся. Часть из них можно было бы использовать под гостиницы, кафе, магазинчики по продаже изделий народных промыслов. На этой территории можно было бы проводить фольклорные праздники. Это не фантазии – это реальность, которая, конечно, требует много времени и денег. Но это тот туристический бренд, которым мы обладаем и который ещё совершенно не раскручен!

Архитектор Александр КУРЕЦ представил несколько эскизов, на которых он и его ученики изобразили, как могли бы выглядеть улица Подвойского, дом Ципулина и его окрестности после восстановления.

Архитектор и его ученики, изучив исторические документы, попытались также воссоздать ещё и интерьер дома Ципулина.

- На берегу Оки можно сделать рекреационную пристань, - предложил Александр Курец, - откуда в сторону Дворцов и Алексина будут ходить катера с водными экскурсиями. Нужно открыть глаза общественности на ценность этого места.

Ложку дёгтя в мечты краеведов внёс директор Калужского объединённого краеведческого музея Виталий БЕССОНОВ:

- Высказанные здесь пожелания к сложившейся реальности не имеют никакого отношения. Сегодня улица Подвойского – одна из транспортных артерий города, по которой с утра до вечера проносятся сотни, тысячи автомобилей. Ни о какой пешеходной зоне в ближайшие десятилетия, если не появится набережная с проездом от одного моста к другому, говорить не приходится. Это вымысел! Если говорить об исторической застройке, то она искажена, и достаточно сильно. Дома, которые не являются выявленными объектами культурного наследия, будут снесены. Чтобы сохранить эти здания, нужно было придавать им статус ещё лет 10-20 назад. Но сегодняшний день возвращает нас в первую очередь к дому Ципулина. Главный вопрос, который стоит сейчас, – сохранение именно этого объекта, который является уникальным и с архитектурной, и с исторической точки зрения.

- Улица Подвойская – прекрасная, но она оторвана от центра города и всех бизнес-процессов, - высказались предприниматели, пришедшие на дискуссию. – Поднять её силами инвесторов значительно дороже, чем, например, улицу Театральную. Нужно сконцентрироваться на тех частях города, где есть людской поток.

- Эта территория захирела по вине наших городских властей! – возмутились в ответ некоторые краеведы. – Произошло это после того, как там не стало понтона. Если город вернёт его, это место оживёт и снова станет востребованным. Появится масса отдыхающих, по реке будут плавать лодки. А чтобы людям было проще подниматься, можно придумать какой-нибудь транспорт, например, электромобильчик, который будет доставлять туристов наверх.

- Мы сейчас, конечно, мечтаем, - взял слово краевед из Боровска Владимир КОБЗАРЬ. – Но возьмём Циолковского. Он тоже мечтал о космосе, и всё – в космос мы полетели, хотя ему тоже никто не верил. Мы не должны рубить идею. Нужно только захотеть!

Однако мечтать беспочвенно руководство городской администрации не пожелало:

- Улицу Подвойского можно развивать, только если это интересно бизнесу. За счёт средств бюджета мы этого не сделаем. А чтобы привлечь туда бизнес, нужны соответствующие заинтересанты. На сегодняшний день мы их не видим. Проекта пока нет – есть только отдельные идеи, которые инвесторам не интересны. Давайте возьмём тайм-аут на проработку общей концепции.

Впрочем, есть и хорошие новости. Во-первых, город готов взять на себя затраты по восстановлению дома Ципулина – во всяком случае, на начальном этапе. Во-вторых, чиновники наконец озвучили планы, которые будут реализованы в этом году в рамках программы «Старый город». Напомним, впервые с момента её принятия город выделил на её реализацию средства. Пока, правда, небольшие: всего 5 млн. рублей.

На эти деньги планируется провести социокультурное исследование исторической части Калуги.

- Наша задача – составить по каждому объекту инвестиционный паспорт, в котором будет указано, в чьей собственности находится объект, требуется ли его расселить, а также как его можно использовать, - объяснили краеведам чиновники. – Мы сейчас готовим техническое задание. К этой работе привлекаем лучших экспертов, в том числе федеральных.

В конце февраля в Калуге состоится двухдневная стратегическая сессия по подготовке техзадания. Городские власти пообещали: если появится законодательная возможность, часть старой Калуги получит статус исторического поселения, который позволит оградить её от посягательств нерадивых инвесторов и чиновников.

Уважаемые читатели! А вам нравится идея сохранить улицу Подвойского и сделать её пешеходной? Пишите в комментариях!