Как не дать пропасть смородине

Смородина в нашем городе стала гибнуть, кусты быстро заражаются всевозможными болезнями. Об этом в клубе «Садовод» рассказал специалист по ягодным культурам Николай СЕВЕРИН.

— Беда нависла, у всех смородина гибнет, — стращал садоводов он. — Старички, опытные садоводы, которые ухаживали, опрыскивали, вырезали кустарники, умирают. А молодёжь вообще не хочет растениями заниматься. Сажают и забывают. Куда не глянешь — сплошной клещ, махровость, стек­лянница. Туберкуляриоз летит ото всюду, заражает все кусты. Стеклянница — такой вредитель, что если не принял вовремя меры, не вырезал сразу больную ветку, через 2–3 года спасать будет нечего.

Чёрная метка

— Помню, как-то я продавал свои растения, ко мне подошла женщина и спрашивает: «Почему у меня засох куст смородины?» Описывает, как выглядит куст. Объясняю, что это стеклянница. Она постояла рядом со мной, побурчала, а потом заявила: «Ладно, я не знаю, что такое стеклянница, но у меня её точно нет!»

Стеклянница — бич смородины. Это небольшое, невзрачное насекомое. В июне из земли вылезает личинка, потом она превращается в бабочку и через трещинку, ранку в ветке смородины откладывает яичко, из которого появляется личинка, выедающая растение изнутри, оставляя за собой чёрный след. Бывает, выкопаешь корень, а он весь насквозь проеден стеклянницей.

Как определить болезнь

— Представьте, что у вас два однолетних побега стоят рядом. Один почему-то плодоносит, другой — нет. Причин может быть две. Один побег — молочный, невызревший, тонкий и мягкий, как вата. Если вы его сожмёте между пальцами, он быстро сломается. А если сделать срез, то будет видна зелёная пустота внутри. Просто побег невызревший. Лучше такой уничтожить.

Но если у вас два твёрдых побега, один с ягодами, а другой — нет, то 100% в бесплодном растении поселилась стеклянница. Как с ней справиться? Начинайте резать ветку с макушки до тех пор, пока вместо чёрного среза не появится белый. Заражённые ветки надо уничтожить. А место среза смазать препаратом «Раннет». Это очень хороший раствор.

Если же растение заражено полностью, не жалейте, уничтожайте куст. И прямо на этом месте сажайте новое, молодое растение. Не бойтесь, вместе со старым кустом вы уничтожаете и вредителя.

Замахровел

— Ещё одна напасть — клещи. Клещ сидит на растении, как горошина. Сам по себе он безопасен, но разносит махровость, являющуюся реверсивной болезнью. Растение заболевает, на следующий год болезнь пропадает, а спустя ещё год поражается весь куст. Некоторые считают, что это заболевание бывает только на чёрной смородине, но, увы, это не так. Никогда не забуду, как оно поразило красную.

От клеща избавиться сложно. Можно опрыскивать растения всевозможными препаратами, но я старюсь не применять на кустарниках химию. Единственный приемлемый для меня способ борьбы с ним: увидел клеща, обработал руки и ножницы марганцовкой, веточку срезал и сжёг. Помните: если кустарник заболел махровостью, урожая не будет.

Есть единственный сорт, на котором я эту болезнь ни разу не видел. Это «экзотика». Сорт очень достойный. Даёт шикарный урожай.

Туберкуляриоз — ещё одна напасть, которую часто можно встретить на смородине. Это инфекционное грибковое заболевание. Первые признаки — появление красных бугорчатых пятен на внут­ренней стороне листа кустарника.

В конце лета повреждённые ветки очень быстро начинают усыхать. При сильном поражении растение спасти невозможно. Только уничтожить. И на это место кустарники лучше не сажать.

Для профилактики заболевания весной смородину обрабатывают медьсодержащими препаратами.

Зола, рассыпанная под кустарниками,также залог того, что многих болезней и вредителей на растении не будет.

Меньше, да лучше

— Никогда не сажайте смородину по меже, иначе тогда растение будет заброшено, обделено вниманием. Лучше вдоль центральной дорожки, чтобы оно всё время было у вас на глазах. Лишь тогда вы сразу заметите,что не образовываются завязи на кустарнике, он начинает сохнуть. И сможете оперативно принять меры.

Очень хороший способ высадки растений мне подсказал учитель биологии. Тогда мне казалось, что это странный метод. Ведь я всегда выращивал огромные разлапистые кусты. Но с возрастом понял, что больше ведра смородины за сезон не надо. Вместо большого куста, который нужно на зиму завязывать и регулярно вырезать, лучше посадить 10 черенков, из которых получится 10 маленьких кустиков. Каждый такой куст даст как минимум 1,5 литра ягод. К тому же самая крупная, самая сладкая ягода всегда бывает у молодого растения первого года.

Посадка

— Саженцы сажают через 40 сантиметров друг от друга в шахматном порядке, под углом в 45 градусов, корнями — на юг, «головой» — на север. Как только образовались три почки, макушку надо прищипнуть. Из почек пойдёт три побега. За год они отрастут на 70 см. Потом зацветут, дадут ягоды. Многим жалко ветки обрезать, а нужно. Срезаете ветки полностью при сборе урожая. В это время пойдут новые молодые побеги с нижнего яруса.

Каждый год будете чередовать: одни ветки срезаете, другие, молоденькие, оставляете.

Даже при хилой подкормке вы будете каждый год с урожаем. Главное — не давайте кустам разрастаться.

Плюсы миниатюрных кустарников

— Их не надо завязывать на зиму, боясь, что снег поломает растения. Они не загущены, все болезни и вредители у вас перед глазами. Даже если стеклянница попадёт на макушку, она не успеет проесть растение. Вы же каждый раз ветки обрезаете!

Весенняя посадка

— Если вы весной срежете черенок с почкой и сразу же его посадите, он быстро пойдёт в рост, а потом развитие остановится. Ведь в марте — апреле уже начинается сокодвижение, почки набухают, мгновенно распускаются. А корня у растения ещё не образовалось.

Лучше черенки резать в конце февраля — начале марта, пока почки не набухли. Сам черенок до посадки держать под снегом или в холодильнике.

В осенних посадках тоже есть свои тонкости. Почти всегда саженцы выталкивает из земли мороз: вы приходите на участок и видите, что растение лежит на земле. Не пугайтесь, втыкайте его на место, приживётся.

Белую смородину называют ягодой молодости и здоровья.

По цвету ягод можно определить, насколько сладок плод.

Эта статья была опубликована в №4 газеты «Калужский перекрёсток» от 23.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.