Дерево из крышек доделали в обнинском парке

Как мы уже рассказывали, на днях в Городском парке Обнинска выложили панно из пластиковых крышек. В среду, 23 января, дерево доделали.
- Мы же целую бочку крышек собрали! Она была наполнена под завязку, но люди продолжали приносить, и сотрудники парка регулярно её встряхивали, чтобы в бочку влезло ещё больше крышек! – рассказывают создатели дерева из крышек в группе «Чистый Обнинск».
Дизайнер парка Алена Питер рассказала, что на дереве в будущем могут появиться цветы.
Фото: «Чистый Обнинск».
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