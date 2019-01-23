Дерево из крышек доделали в обнинском парке

Как мы уже рассказывали, на днях в Городском парке Обнинска выложили панно из пластиковых крышек. В среду, 23 января, дерево доделали.

- Мы же целую бочку крышек собрали! Она была наполнена под завязку, но люди продолжали приносить, и сотрудники парка регулярно её встряхивали, чтобы в бочку влезло ещё больше крышек! – рассказывают создатели дерева из крышек в группе «Чистый Обнинск».

Дизайнер парка Алена Питер рассказала, что на дереве в будущем могут появиться цветы.

Фото: «Чистый Обнинск».