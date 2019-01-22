В обнинском парке на туалете «вырастили» дерево из пластиковых крышек

В Городском парке Обнинска на днях выложили панно из пластиковых крышек.

- Мы же целую бочку крышек собрали! Она была наполнена под завязку, но люди продолжали приносить, и сотрудники парка регулярно её встряхивали, чтобы в бочку влезло ещё больше крышек! – рассказывают создатели дерева из крышек в группе «Чистый Обнинск».

Дизайнер парка Алена Питер рассказала, что на дереве ещё и цветы появятся.

Жители Обнинска в комментариях отмечают, что дерево создали на стене общественного туалета.

Фото: «Чистый Обнинск».