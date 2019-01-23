Обзор недели: девяток яиц и «травля чиновников»

В среду, 23 января, в продажу поступил очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
|
Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Упаковка с 9 яйцами вместо привычных 10 остаётся медиа-хитом вторую неделю. Блогосфера породила серию мемов на любой вкус. «В каждом десятом яйце — смерть Кощея» — для не в меру политизированных. «Купи 9 яиц, сохрани одну жизнь» — для зелёных. «В России оптимизировали десятисловие Моисея, оставив 9 заповедей из 10: сокращена заповедь «Не укради» — для религиозно озабоченных.
Откровение от первого вице-премьера: Антон Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной. Видимо, ожидал восторженной, а она недобрая, обиженная, ворчливая. Не пророк.
Решение повысить пенсионный возраст было для правительства самым тяжёлым, признался Силуанов. Мучились-мучились, но повысили — выхода, дескать, не было. Не с олигархами же бодаться, добавим от себя.
А между тем вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова предлагает изменить критерии бедности. Виной всему — понятие «прожиточный минимум», считает она. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума — у 19,6 млн. россиян. Это 13,3% населения, примерно каждый седьмой. В майском указе Путина есть требование сократить уровень бедности вдвое к 2024 г. Голикова уже признавала этот императив президента нереальным. А вот если изменить стандарты оценки бедности, то бедные легко превращаются… превращаются бедные…
По-моему, это очень похоже на проповедь радикального буддизма: никакой бедности нет, есть иллюзия в сознании профанов.
Вот, кстати, другая иллюзия. Прокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 676 объектов недвижимости, включая 565 участков, и 22 автомобиля.
Но отвергнем иллюзии и обратимся к самой реальности — проживает она в Останкино. Её почти идеальный образец предложило в своём репортаже НТВ:
— Уехать из США мечтает чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъёмные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели всё-таки в Москве. Говорят, что «качество жизни улучшилось в разы».
Наконец, «уста» Кремля Дмитрий Песков заявил: ему бывает стыдно признаваться, что он чиновник. Боится быть затравленным. Несколько контекстных цитат из его большого интервью:
— У нас есть люди, которые многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли… В обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле… Всех под одну гребенку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?
Тяжела ты, чиновничья доля!
Новости. Личный взгляд
|
Что запомнилось на прошлой неделе руководителю Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексею ДУЛИШКОВИЧУ.
— Последние недели две самая важная для меня тема — снег, сосульки и вопросы взаимодействия с управляющими компаниями по поводу уборки ими территорий и очистки кровель от снега и наледи. Нам ежедневно поступает по 250–300 обращений. Людей очень жалко, особенно пожилых. У них вроде бы Новый год должен быть, но вместо праздника — коммунальная беда в виде протекающей крыши.
По долгу службы я обязан решать эти вопросы, но сделать напрямую ничего не могу, потому что у ГЖИ нет ни аварийных бригад, ни сантехников, ни электриков. Пытаемся донести обращения людей до управляющих компаний, но какого-то эффективного и качественного изменения в их работе я на сегодняшний день не наблюдаю. И это меня сильно беспокоит. Пытаюсь понять причины сложившейся ситуации.
Видимо, имеют место экономические аспекты: подорожала снегоуборочная техника. Есть организационные недочёты. Думаю, сказывается на работе УК и то, что в предыдущие две зимы осадков было меньше и коммунальщики немного расслабились. Видимо, никто не ожидал такого объёма снега и этой зимой.
Но мы наконец наладили взаимодействие с муниципальными властями. Городские службы будут самостоятельно сбивать сосульки и убирать территории, закреплённые за управляющими компаниями, а затем выставлять им счета за выполненную работу. Вот это уже прорыв!
Кроме этого, мы всё-таки пришли к тому, что будем лишать недобросовестные УК лицензий. Первый серьёзный шаг в отношении двух компаний уже сделан.
В последние дни звонков и жалоб в ГЖИ стало меньше. До идеала, конечно, ещё далеко, но мы готовы над этим работать.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
|
По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
|
Дерево из крышек доделали в обнинском парке 23.01.2019 14:54
Первый завод экотехнопарка в Михалях заработает осенью 23.01.2019 13:06
Многодетной семье с больным ребёнком требуется помощь 23.01.2019 09:39
Вышла новая книга «Тайны старой Калуги. Живые истории» 22.01.2019 17:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: