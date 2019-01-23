Обзор недели: девяток яиц и «травля чиновников»

23.01.2019 21:30 409

В среду, 23 января, в продажу поступил очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Упаковка с 9 яйцами вместо привычных 10 остаётся медиа-хитом вторую неделю. Блогосфера породила серию мемов на любой вкус. «В каждом десятом яйце — смерть Кощея» — для не в меру политизированных. «Купи 9 яиц, сохрани одну жизнь» — для зелёных. «В России оптимизировали десятисловие Моисея, оставив 9 заповедей из 10: сокращена заповедь «Не укради» — для религиозно озабоченных. Откровение от первого вице-премьера: Антон Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной. Видимо, ожидал восторженной, а она недобрая, обиженная, ворчливая. Не пророк.

Решение повысить пенсионный возраст было для правительства самым тяжёлым, признался Силуанов. Мучились-мучились, но повысили — ­выхода, дескать, не было. Не с олигархами же бодаться, ­добавим от себя.

А между тем вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова предлагает изменить критерии бедности. Виной всему — понятие «прожиточный минимум», считает она. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума — у 19,6 млн. россиян. Это 13,3% населения, примерно каждый седьмой. В майском указе Путина есть требование сократить уровень бедности вдвое к 2024 г. Голикова уже признавала этот императив президента нереальным. А вот если изменить стандарты оценки бедности, то бедные легко превращаются… превращаются бедные…

По-моему, это очень похоже на проповедь ­радикального буддизма: никакой бедности нет, есть иллюзия в сознании профанов.

Вот, кстати, другая иллюзия. Прокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 676 объектов недвижимости, включая 565 участков, и 22 автомобиля.

Но отвергнем иллюзии и обратимся к самой реальности — проживает она в Останкино. Её почти идеальный образец предложило в своём репортаже НТВ:

— Уехать из США мечтает чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъёмные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели всё-таки в Москве. Говорят, что «качество жизни улучшилось в разы».

Наконец, «уста» Кремля Дмитрий Песков заявил: ему бывает стыдно признаваться, что он чиновник. Боится быть затравленным. Несколько контекстных цитат из его большого интервью:

— У нас есть люди, которые многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли… В обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле… Всех под одну гребенку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?

Тяжела ты, чиновничья доля!

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе руководителю Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексею ДУЛИШКОВИЧУ. — Последние недели две самая важная для меня тема — снег, сосульки и вопросы взаимодействия с управляющими компаниями по поводу уборки ими территорий и очистки кровель от снега и наледи. Нам ежедневно поступает по 250–300 обращений. Людей очень жалко, особенно пожилых. У них вроде бы Новый год должен быть, но вместо праздника — коммунальная беда в виде протекающей крыши. По долгу службы я обязан решать эти вопросы, но сделать напрямую ничего не могу, потому что у ГЖИ нет ни аварийных бригад, ни сантехников, ни электриков. Пытаемся донести обращения людей до управляющих компаний, но какого-то эффективного и качественного изменения в их работе я на сегодняшний день не наблюдаю. И это меня сильно беспокоит. Пытаюсь понять причины сложившейся ситуации.

Видимо, имеют место экономические аспекты: подорожала снегоуборочная техника. Есть организационные недочёты. Думаю, сказывается на работе УК и то, что в предыдущие две зимы осадков было меньше и коммунальщики немного расслабились. Видимо, никто не ожидал такого объёма снега и этой зимой.

Но мы наконец наладили взаимодействие с муниципальными властями. Городские службы будут самостоятельно сбивать сосульки и убирать территории, закреплённые за управляющими компаниями, а затем выставлять им счета за выполненную работу. Вот это уже прорыв!

Кроме этого, мы всё-таки пришли к тому, что будем лишать недобросовестные УК лицензий. Первый серьёзный шаг в отношении двух компаний уже сделан.

В последние дни звонков и жалоб в ГЖИ стало меньше. До идеала, конечно, ещё далеко, но мы готовы над этим работать.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

23 января. 150 лет назад в Москве родился Сергей Петрович Фёдоров (23.01.1869-1936). Врач, выдающийся специалист в области хирургии, заслуженный деятель науки (1928), основатель санатория «Воробьёво» в Калужской губернии. Ранее в селе Воробьёво Малоярославецкого уезда находилось имение Фёдорова.



150 лет назад в Москве родился Сергей Петрович Фёдоров (23.01.1869-1936). Врач, выдающийся специалист в области хирургии, заслуженный деятель науки (1928), основатель санатория «Воробьёво» в Калужской губернии. Ранее в селе Воробьёво Малоярославецкого уезда находилось имение Фёдорова. 24 января. 225 лет назад (1794) в Калуге при Главном народном училище открылась первая Публичная библиотека. Решение об основании библиотеки было принято губернатором Долгоруковым Петром Петровичем 1 ноября 1793 года. Первым библиотекарем стал учитель математики Главного народного училища Онисим Григорьевич Потресов. Во время Отечественной войны 1812 года библиотека едва сохранила свой фонд, когда гимназия была эвакуирована в Рязань. Второе рождение Публичной библиотеки в Калуге состоялось 8 января 1834 года. Непосредственное руководство библиотекой было возложено на Попечительский комитет, куда входили губернатор Илларион Михайлович Бибиков, губернский предводитель дворянства С. Ф. Чаплин и попечители. Библиотекарем был назначен старший учитель гимназии Протопопов.



225 лет назад (1794) в Калуге при Главном народном училище открылась первая Публичная библиотека. Решение об основании библиотеки было принято губернатором Долгоруковым Петром Петровичем 1 ноября 1793 года. Первым библиотекарем стал учитель математики Главного народного училища Онисим Григорьевич Потресов. Во время Отечественной войны 1812 года библиотека едва сохранила свой фонд, когда гимназия была эвакуирована в Рязань. Второе рождение Публичной библиотеки в Калуге состоялось 8 января 1834 года. Непосредственное руководство библиотекой было возложено на Попечительский комитет, куда входили губернатор Илларион Михайлович Бибиков, губернский предводитель дворянства С. Ф. Чаплин и попечители. Библиотекарем был назначен старший учитель гимназии Протопопов. 24 января. 100 лет назад в деревне Федорино Боровского района Калужской области родился Григорий Иванович Безобразов (24.01.1919-19.04.1944). Герой Советского Союза (18.09.1943). Погиб в ночь с 18 на 19 апреля 1944 года в воздушном бою над Берлином.



100 лет назад в деревне Федорино Боровского района Калужской области родился Григорий Иванович Безобразов (24.01.1919-19.04.1944). Герой Советского Союза (18.09.1943). Погиб в ночь с 18 на 19 апреля 1944 года в воздушном бою над Берлином. 26 января. 85 лет назад родился Александр Иванович Грязнов (26.01.1934-1.04.2011). Архиепископ Людиновский Георгий.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!