Срочно нужна помощь: больной раком калужанке собирают миллион на лекарство

В пятницу, 18 января, благотворительный фонд «География добра» обратился в нашу редакцию с просьбой опубликовать призыв к калужанам о помощи нашей землячке.

47-летняя Наталья Адаменко много лет противостоит раку.

- Наталья борется с онкологией и каждый день доказывает сама себе, что рак — это не обязательно лечь и сдаться. Рак - это преодолевать и жить, - говорит координатор фонда Анастасия Сорокина. - Наташа работает. Правда, 15 лет стажа в детском саду пришлось сменить на полдня в аптеке: разобрать товар, сделать уборку. Выращивает цветы. И жизнь течет своей чередой, вот только рак из неё никак не хочет уходить. Изматывает и мучает уже десять лет.

Помочь Наташе противостоять болезни может импортный препарат «Рибоциклиб». Вот только стоимость даже одного флакона для обычной семьи из небольшого посёлка Калужской области просто неподъёмна. А таких флаконов необходимо три. Общей стоимостью 1 012 000 рублей. И главный союзник онкологии – время, сейчас снова на стороне болезни.

Принимать «Рибоциклиб» Наташа должна была начать ещё в ноябре, но лечения нет до сих пор.

- В Министерстве здравоохранения Калужской области мне сообщили, что рибоциклиб и палбоциклиб могут войти в перечень жизненно необходимых лекарств в январе 2019, - говорит Наталья. – А средств для приобретения данных препаратов у меня просто нет. Я очень надеюсь, что кто-нибудь мне поможет.

На данный момент Наталье пожертвовали уже 246 004 рубля. Осталось – 765 996 рублей.

Помочь женщине набрать необходимую на покупку жизненно-важного лекарства сумму можно на сайте организации по ссылке: «География добра. Наталья Адаменко».

Другой вариант - отправить СМС на номер 7522 с текстом «Жить 100», где 100 - любая сумма, которую вы готовы пожертвовать на лечение Натальи.