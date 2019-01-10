Богоугодное дело: Калуга попала в ТОП-10 рейтинга вовлеченности в православие

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал на днях результаты исследования, проведенного в 75 городах России на тему вовлеченности их жителей в православие.

В ходе исследования у респондентов спрашивали, есть ли в их окружении люди, активно вовлеченные в православную жизнь. Положительно на этот вопрос ответили 34% от всех опрошенных.

При этом наибольшее число таких людей отмечено в Белгороде, Воронеже и Курске. Меньше всего – в Грозном, Махачкале и Якутске.

Калуга попала в ТОП-10 городов этого рейтинга и заняла седьмое место. На заданный вопрос положительно ответило чуть менее половины опрошенных – 46%

Уважаемые читатели, а в вашем окружении есть люди, активно вовлеченные в православие? Напишите об этом в комментариях!