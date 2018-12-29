Зарплаты в Калуге выросли почти до 45 тысяч

Калугастат на днях опубликовал данные по средней зарплате в областном центре. В ноябре она составила 44 620 рублей. Учитываются при этом данные предприятий и организаций с 15 и более работниками.
За год зарплата, по официальным данным, выросла более чем на 8%.
Оборот розничной торговли в ноябре, по сравнению с октябрем 2018 года, упал почти на 10%.
Официально в городе зарегистрировано 342 безработных.
Уважаемые читатели! А как за год изменилась ваша зарплата? Пишите в комментариях!
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