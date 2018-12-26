Калужского медведя две недели пытаются уложить в спячку

Как мы рассказывали, на аэродроме Орешково под Воротынском живёт медведь по кличке Мансур. Этот мишка известен в соцсетях, там у него даже есть собственные странички.
Родом он из Тверской области. Его совсем маленьким подкинули лётчикам, которые сначала пытались пристроить его в зоопарк, а потом стали воспитывать. Вместе с ними мишка жил в Тверской области, потом – в Московской, а теперь оказался в нашем регионе. Мансур сидит на специальной диете, подавляющей агрессию. Уже две недели мишку безуспешно пытаются уложить в спячку.
- Мансур ограничен в питании и общении с людьми по рекомендации ветеринаров. Он дождался самой длинной ночи в году, но так и не лёг спать, - пишут в соцсетях лётчики.
Во вторник, 25 декабря, на официальной страничке мишки появилось видео, как лётчик Андрей ИВАНОВ пытается уложить его в спячку.
- Все спят, только ты не спишь, - уговаривает Мансура Андрей.
Но мишка вместо того чтобы заснуть, включил «генератор мурлыканья».
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