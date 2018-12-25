Обзор недели: раздача пряников и полбутылки шампанского

В среду, 26 декабря, в продажу поступит последний в 2018 году номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель экорезиденции «Зелёный центр» Екатерина НИКОЛАЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
На мировых биржах возобновилось снижение цен на нефть. На прошлой неделе впервые за 15 месяцев Brent упала ниже $54 за баррель. Бездушные аналитики предрекают, что в обозримом будущем оснований надеяться на нефть-кормилицу у нас нет.
На социально-политическом поле страны игра властных трендов — кнута и пряника. Год завершается под знаком пряника.
Пресс-секретарь президента отреагировал на законодательную инициативу наказывать за высказывания в СМИ и Интернете, демонстрирующие неуважение к властям и государству, а также блокировать сайты за фейковые новости. Песков высказался за пряник. Идеи о наказании за слова «приводят к маразмам», сказал он. И предупредил, что в ситуацию может вмешаться президент.
Глава президентского СПЧ Михаил Федотов также за пряник. Но ему это положено по статусу.
— Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь — в прогнозе погоды. Так, может, закроем прогнозы погоды?
Продолжает либеральничать и сам президент. Он назвал чушью внесение в список экстремистов свидетелей Иеговы. Мол, тоже христиане, никого особо не трогают. В общем, вмешался в ситуацию маразма. Не прошло и полгода. Тем временем 70 арестов «тоже христиан», конфискация собственности… Такая вот чушь.
В г. Клинцы соседней Брянской области получил федеральный резонанс скандал. 50 детей было отправлено на отдых в Турцию за счёт благотворительного фонда. По замыслу благотворителей это должны быть тяжелобольные и социально неблагополучные дети. Прекрасная идея! Но мир наш неидеален, и на деле в Турции отдохнули дети местных чиновников, депутатов и правоохранителей. Загадочный факт, тем не менее, руководство города нашло ему объяснение. Простое, как все гениальное.
— А дети работников администрации — это не дети города Клинцы? — вопросом на вопрос ответила дотошным журналистам замглавы горадминистрации Людмила Лубская.
Глава города Олег Шкуратов одобрительно кивал и поддакивал. Его ребёнок тоже был в числе бесплатно отдохнувших в Турции детей. Видимо, проходил по разряду социально неблагополучных. Продекларированный доход Шкуратова — 67 млн. руб. в год.
Но есть и предпраздничная новость. 21 декабря Совет Федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей! Спикер СФ Валентина Матвиенко очень довольна:
— Закон приятный, предновогодний, — прокомментировала она. И ведь без иронии.
Ура! Полбутылки шампанского к Новому году!
С наступающим!
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе руководителю экорезиденции «Зелёный центр» Екатерине НИКОЛАЕВОЙ.
— Главная новость для меня — конечно, открытие нашей экорезиденции. Для меня это новый профессиональный уровень. Если раньше я занималась в основном экологическим просвещением, то «Зелёный центр» — уже большой социальный проект, задача которого — объединять городские сообщества, помогать людям в реализации интересных идей. И, хотя открылись мы недавно, калужане уже активно подтягиваются к нам и наша штаб-квартира пользуется популярностью.
— Ещё одним значимым событием для меня стал спектакль «#прокалугу». Очень рада, что он состоялся и вызвал такой большой резонанс. Мне спектакль понравился. Я смотрела и понимала, насколько всё, о чём говорят актёры со сцены, правда. Порой город на самом деле задавливает интересные инициативы, и важно этому противостоять, действовать вопреки, чтобы делать своё дело.
— Недавно в области приняли территориальную схему обращения с отходами и определили регионального оператора, который будет полностью заниматься их утилизацией. Я заранее направила на сайт министерства ЖКХ свои рекомендации по алгоритму действия данной схемы. Однако ни одна из предложенных мною поправок не была учтена. Более того, позже руководство ведомства заявило, что общественники никак не поучаствовали в обсуждении этой темы. С одной стороны, это было ожидаемо. С другой — такое отношение бьёт по рукам и снижает мотивацию.
— Снегопад! Уже несколько дней наблюдаю за тем, как Калугу заносит снегом и его не убирают. На центральных улицах картина более или менее благополучная, но чуть подальше следов пребывания снегоуборочной техники почти не видно. Между тем машин в городе много, проехать они не могут. В итоге получаем транспортный коллапс.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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