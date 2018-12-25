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Обзор недели: раздача пряников и полбутылки шампанского

25.12.2018 21:30 0 292
Обзор недели: раздача пряников и полбутылки шампанского

В среду, 26 декабря, в продажу поступит последний в 2018 году номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель экорезиденции «Зелёный центр» Екатерина НИКОЛАЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

На мировых биржах возобновилось снижение цен на нефть. На прошлой неделе впервые за 15 месяцев Brent упала ниже $54 за баррель. Бездушные аналитики предрекают, что в обозримом будущем оснований надеяться на нефть-кормилицу у нас нет.

На социально-политическом поле страны игра властных трендов — кнута и пряника. Год завершается под знаком пряника.

Пресс-секретарь президента отреагировал на законодательную инициативу наказывать за высказывания в СМИ и Интернете, демонстрирующие неуважение к властям и государству, а также блокировать сайты за фейковые новости. Песков высказался за пряник. Идеи о наказании за слова «приводят к маразмам», сказал он. И предупредил, что в ситуацию может вмешаться президент.

Глава президентского СПЧ Михаил Федотов также за пряник. Но ему это положено по статусу.

— Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь — в прогнозе погоды. Так, может, закроем прогнозы погоды?

Продолжает либеральничать и сам президент. Он назвал чушью внесение в список экстремистов свидетелей Иеговы. Мол, тоже христиане, никого особо не трогают. В общем, вмешался в ситуацию маразма. Не прошло и полгода. Тем временем 70 арестов «тоже христиан», конфискация собственности… Такая вот чушь.

В г.&#8239;Клинцы соседней Брянской области получил федеральный резонанс скандал. 50 детей было отправлено на отдых в Турцию за счёт благотворительного фонда. По замыслу благотворителей это должны быть тяжелобольные и социально неблагополучные дети. Прекрасная идея! Но мир наш неидеален, и на деле в Турции отдохнули дети местных чиновников, депутатов и правоохранителей. Загадочный факт, тем не менее, руководство города нашло ему объяснение. Простое, как все гениальное.

— А дети работников администрации — это не дети города Клинцы? — вопросом на вопрос ответила дотошным журналистам замглавы горадминистрации Людмила Лубская.

Глава города Олег Шкуратов одобрительно кивал и поддакивал. Его ребёнок тоже был в числе бесплатно отдохнувших в Турции детей. Видимо, проходил по разряду социально неблагополучных. Продекларированный доход Шкуратова — 67 млн. руб. в год.

Но есть и предпраздничная новость. 21 декабря Совет Федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей! Спикер СФ Валентина Матвиенко очень довольна:

— Закон приятный, предновогодний, — прокомментировала она. И ведь без иронии.

Ура! Полбутылки шампанского к Новому году!

С наступающим!

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе руководителю экорезиденции «Зелёный центр» Екатерине НИКОЛАЕВОЙ.

— Главная новость для меня — конечно, открытие нашей экорезиденции. Для меня это новый профессиональный уровень. Если раньше я занималась в основном экологическим просвещением, то «Зелёный центр» — уже большой социальный проект, задача которого — объединять городские сообщества, помогать людям в реализации интересных идей. И, хотя открылись мы недавно, калужане уже активно подтягиваются к нам и наша штаб-квартира пользуется популярностью.

— Ещё одним значимым событием для меня стал спектакль «#прокалугу». Очень рада, что он состоялся и вызвал такой большой резонанс. Мне спектакль понравился. Я смотрела и понимала, насколько всё, о чём говорят актёры со сцены, правда. Порой город на самом деле задавливает интересные инициативы, и важно этому противостоять, действовать вопреки, чтобы делать своё дело.

— Недавно в области приняли территориальную схему обращения с отходами и определили регионального оператора, который будет полностью заниматься их утилизацией. Я заранее направила на сайт министерства ЖКХ свои рекомендации по алгоритму действия данной схемы. Однако ни одна из предложенных мною поправок не была учтена. Более того, позже руководство ведомства заявило, что общественники никак не поучаствовали в обсуждении этой темы. С одной стороны, это было ожидаемо. С другой — такое отношение бьёт по рукам и снижает мотивацию.

— Снегопад! Уже несколько дней наблюдаю за тем, как Калугу заносит снегом и его не убирают. На цент­ральных улицах картина более или менее благополучная, но чуть подальше следов пребывания снегоуборочной техники почти не видно. Между тем машин в городе много, проехать они не могут. В итоге получаем транспортный коллапс.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 1 января. 210 лет назад в селе Воскресенск (ныне — Кировский район) родился Михаил Борисович Чистяков (1.01.1809–24.09.1885). Просветитель, писатель детской литературы, педагог. Написал более 70 книг прозы, 15 лет издавал «Журнал для детей» (1851–1866), признанный лучшим периодическим изданием для детей в дореволюционной России. В 1885 году столичная Дума присвоила выдающемуся просветителю звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». «Человек редкий по уму, образованию и честности», — сказал о нём протоиерей Розанов. М. Б. Чистяков похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
     
  • 1 января. 135 лет назад родился Василий Алексеевич Ватагин (1.01.1884(20.12.1883)-31.05.1969). Известный русский скульптор-анималист, график, живописец, основоположник анималистического жанра в русском искусстве, мемуарист. Народный художник РСФСР (1964), лауреат Государственных премий СССР (1952) и РСФСР (1968). С 1910 года долгое время жил и работал в Тарусе. В 1914 году он построил здесь деревянный дом-мастерскую, где были созданы многие его произведения.
     
  • 9 января. 50 лет назад (1969) в городе Мосальске был открыт обелиск в честь освободителей района от немецко-фашистских захватчиков (проект художника В. Козлова). Начало оккупации Мосальского района — 4 октября 1941 года, полное освобождение — 12 марта 1943 года.
     
  • 10 января. 55 лет назад родился Александр Борисович Плетнёв (10.01.1964–28.05.2014). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2011), педагог, продюсер, главный режиссёр Калужского драматического театра. В 1996 году тогдашний директор Калужской драмы В. Михайлина пригласила 32-летнего А. Плетнёва на первую постановку. При нём театр поднялся на новый творческий уровень, влился в большое фестивальное движение: с 2002 года стал традиционным Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». Александр Борисович ушёл от нас в самом расцвете творческих сил 28 мая 2014 г. 10 января 2015 г. в память о талантливых режиссёрах, возглавлявших Калужский театр много лет, состоялось открытие двух мемориальных досок: заслуженному деятелю искусств РСФСР Роману Валентиновичу Соколову (1937–2008) и заслуженному деятелю искусств России Александру Борисовичу Плетнёву (1964–2014).
     
  • 11 января. 95 лет назад в деревне Коновки Кировского района Калужской области родился Пётр Маркович Зюльков (11.01.1924–27.06.1944). Герой Советского Союза (22.08.1944). Похоронен на Белорусской земле в деревне Полынковичи Шкловского района Могилёвской области.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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