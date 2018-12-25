Дело Ругина: прокуратура обжалует приговор

Как мы уже рассказывали, Калужский областной суд на прошлой неделе оправдал двух врачей, обвиняемых в убийстве младенца. Ещё один медик получил два года условно. Однако прокуратура намерена обжаловать этот приговор.

- По мнению стороны обвинения, выводы суда по оправданию Ругина и Васильевой, и квалификации действий Халиловой по статье 124, части 2 УК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, - сообщает 25 декабря со ссылкой на прокуратуру Калужской области РИА Новости. - В настоящее время гособвинителем готовится апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене приговора как незаконного, и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение.

Мы будем следить за развитием событий.

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