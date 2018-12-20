Доктор Ругин оправдан, но точку ставить рано

Когда на 114-й минуте оглашения приговора судья произнёс фразу: «Оправдать Ругина Александра Ивановича по предъявленным ему обвинениям...» – многочисленные слушатели – а народу было столько, что пришлось подставлять стулья, – утомлённые ожиданием, которое на самом деле длилось гораздо дольше, чем два часа, стали аплодировать. Судья даже сделал им замечание: «Мы не в театре, давайте воздержимся».

Впрочем, понять эмоции людей несложно. На оправдательный приговор все, конечно, надеялись, но верили в него немногие.



Супруга Александра РУГИНА (на фото слева), коллеги и друзья семьи не смогли сдержать слёз, услышав оправдательный приговор.

Напомним, известного в Калужской области доктора акушера-гинеколога, заслуженного врача РФ Александра РУГИНА, а также двух его коллег из Жуковской Центральной районной больницы обвиняли в убийстве глубоко недоношенного младенца. Он родился в ЦРБ на 24-й неделе беременности три года назад, в конце декабря 2015 года. Вскоре после рождения ребёнок умер.

По мнению следствия и гособвинителя, это произошло, потому что врачи не оказали ему необходимой медицинской помощи. А сделали они это, по версии следователей, по указанию Ругина, который консультировал коллег по телефону. На тот момент он являлся заместителем главврача областной больницы. Позже станет известно, что телефоны Александра Ругина прослушивались правоохранительными органами. Именно записи этих разговоров и стали причиной возбуждения уголовного дела против врачей.

Исходя из них, государственный обвинитель приходит к заключению, что Ругин дал своей коллеге – заведующей акушерско-гинекологическим отделением ЦРБ Шелабии Халиловой – «чёткое указание на бездействие в оказании помощи ребёнку при его живорождении». Как считает прокуратура, мотивом подсудимого к совершению данного преступления стало его желание избежать повышения показателей младенческой смертности, которые в 2015 году были высокими.

Далее, по версии обвинения, врач Халилова передала данное указание педиатру Татьяне Васильевой, и та якобы согласилась на участие в совершении преступления. Однако никаких подтверждений этого суду предоставлено не было.

- Нет ни одного доказательства, подтверждающего факта сговора Васильевой и Халиловой о причинении смерти новорождённому, то есть, что подсудимые заранее договорились совместно убить ребёнка, не оказав ему помощь, - сообщил судья. – Сторона обвинения не представила достаточных доказательств, подтверждающих осведомлённость Васильевой о живорождённости ребёнка. Следовательно, отсутствует основание утверждать о доказанности её причастности к смерти ребёнка, вследствие чего она подлежит оправданию.

К точно такому же выводу суд пришёл и в отношении Александра Ругина:

- Он не советовал Халиловой не оказывать ребёнку помощь. Он советует оформить его как мертворождённого, таким образом пытаясь добиться снижения показателей младенческой смертности. Ни одно из представленных доказательств не подтверждает того, что для достижения этого результата Ругин склонял Халилову к убийству ребёнка либо содействовал этому. Нет доказательств, что Ругин подстрекал Халилову и других работников ЦРБ к причинению смерти младенцу путём неоказания ему помощи.



Александр РУГИН два года жил в статусе обвиняемого в убийстве.

А вот для врача Шелабии Халиловой суд закончился с противоположным результатом: виновна.

- Согласно заключению судмедэкспертизы, фактическая оснащённость позволяла оказать необходимую реанимационную помощь новорождённому, - считает судья. – Халилова знала о предстоящих родах живым младенцем и обязана была заранее поставить в известность специалистов, оказывающих первичную реанимационную помощь. Она не выполнила эту свою обязанность, скрыла от других участников родов, что ожидается рождение живого ребёнка. В результате не были надлежащим образом подготовлены и проведены мероприятия по реанимации младенца. В случае выполнения Халиловой её обязанностей по оказанию ребёнку помощи его жизнь можно было спасти.

Заведующую акушерско-гинекологическим Жуковской ЦРБ признали виновной по статье 124 УК РФ: «Неоказание помощи больному без уважительных причин, повлекшее смерть больного». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В этот срок будет засчитано нахождение под домашним арестом. Также осуждённой на два года запретили принимать роды.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес министра здравоохранения Калужской области, касающееся отсутствия в декабре 2015 года в штате ЦРБ врача-неонатолога – при том, что лечебное учреждение имело лицензию на оказание помощи по профилю «Неонатология».

- Несмотря на это, педиатр не проходила обучение навыкам оказания помощи глубоко недоношенным новорождённым, - отметил судья. – Это создавало опасность для жизни детей, рождённых в ЦРБ в условиях преждевременных родов.

Александр Ругин и его адвокаты вынесенным решением остались довольны, как и прошедшим судебным процессом. По их мнению, суд по-настоящему пытался разобраться в нюансах этого непростого дела.

- Мы полагаем, приговор объективный, законный, выверенный, в нём учтены и проверены доводы и обвинения, и защиты, - прокомментировал нам один из защитников Ругина Виктор ВОЛОБУЕВ. – Полагаю, суд поставил точку в очень серьёзном, сложном деле.

- Я доволен глубиной прошедшего судебного процесса. Вы слышали, некоторые наши доводы признаны несостоятельными, что-то – состоятельным. Суд есть суд, - добавил оправданный доктор. – Действительно очень тяжело было провести два года под прессом этих обстоятельств, когда тебе, врачу, предъявляют обвинение в умышленном убийстве, да ещё и по предварительному сговору. Это кошмар. Хуже, наверное, может быть только обвинение в терроризме. Не знаю, почему так происходит. Вы видите, сейчас это происходит по всей стране. Априори нельзя искать умышленное преступление в действиях врача. Мы пытаемся, мы работаем, стараемся помогать женщинам и детям, но не всегда бывают успехи. И потери бывают. В них надо разбираться. Но думать, что кто-то специально делает, чтобы убить…

- Вы вернётесь к врачебной деятельности? – поинтересовались мы у Александра Ивановича.

- Знаете, сложно. Два года я был в состоянии постоянного стресса. В ближайшее время я должен прийти в себя. Посмотрим, каким будет моё самочувствие.



Александр Ругин и его супруга принимают поздравления от друзей и коллег.

Впрочем, ставить точку в этой истории, по всей видимости, ещё рано. Сторона обвинения, скорее всего, обжалует приговор. 19 декабря, когда суд огласил своё решение, сразу несколько федеральных СМИ опубликовали статьи и сюжеты об этом уголовном деле. Врачи в них представлены жестокими детоубийцами, несправедливо оправданными судом.

В материалах много нестыковок и передёргиваний фактов. Однако очевидны они только тем, кто хотя бы немного знаком с этим делом. Таких, понятно, мало. Все остальные в комментариях к сюжетам требуют врачей едва ли не распять. Видимо, именно на такую реакцию и рассчитывали режиссёры этой информационной травли.

Фото автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

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