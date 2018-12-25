Калужские школьники своими руками сделали две сотни ёлочек

«Областной эколого-биологический центр» на днях завершил приём работ в рамках акции «Ёлочка, живи!» Она проводилась в школах в рамках ряда мероприятий, цель которых привить детям навыки бережного отношения к природе. Акция проходила в несколько этапов:
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Последнее мероприятие вызвало настоящий ажиотаж среди учеников калужского МБОУ «Лицей №48».
По словам учителей, ответственных за организацию приёма работ от детей, они не ожидали такого количества участников. Свои ёлочки принесли более 150 человек: учащиеся 5 классов и начальной школы. Они изготовили боле двух сотен ёлок разных видов и размеров.
Чтобы поднять детям и родителям настроение, было принято решение организовать отдельные ёлочные экспозиции по всей школе.
Ёлки поставили в холле на входе, в кабинетах и в коридорах. Часть работ отправили на конкурс. Сейчас подводятся его итоги.
Марк Артемьев.
Никита Буренин, 5 класс.
Даниил Гапеенко, 5 класс.
Василий Докичев, 5 класс.
Мария Капырина, 5 класс.
Вероника Кондионова, 5 класс.
Софья Луковцева, 5 класс.
Максим Матюшин, Вадим Жоров, Михаил Медведев, 5 класс
Евгений Рыков, 5 класс.
Семья Сарайкиных.
Дарья Шведко (10 класс) и Екатерина Шведко (5 класс).
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