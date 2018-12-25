Калужские школьники своими руками сделали две сотни ёлочек

25.12.2018 10:31 168

«Областной эколого-биологический центр» на днях завершил приём работ в рамках акции «Ёлочка, живи!» Она проводилась в школах в рамках ряда мероприятий, цель которых привить детям навыки бережного отношения к природе. Акция проходила в несколько этапов:

«Ёлочкин экопост» – изготовление и развешивание плакатов и листовок с призывом к сохранению хвойных деревьев.

Сбереги лесное чудо» – выпуск стенгазеты.

«Креативная ёлка» – изготовление новогодних ёлочек (в любой технике, из любого материала).

Последнее мероприятие вызвало настоящий ажиотаж среди учеников калужского МБОУ «Лицей №48».

По словам учителей, ответственных за организацию приёма работ от детей, они не ожидали такого количества участников. Свои ёлочки принесли более 150 человек: учащиеся 5 классов и начальной школы. Они изготовили боле двух сотен ёлок разных видов и размеров.

Чтобы поднять детям и родителям настроение, было принято решение организовать отдельные ёлочные экспозиции по всей школе.

Ёлки поставили в холле на входе, в кабинетах и в коридорах. Часть работ отправили на конкурс. Сейчас подводятся его итоги.

Марк Артемьев.

Никита Буренин, 5 класс.

Даниил Гапеенко, 5 класс.

Василий Докичев, 5 класс.

Мария Капырина, 5 класс.

Вероника Кондионова, 5 класс.

Софья Луковцева, 5 класс.

Максим Матюшин, Вадим Жоров, Михаил Медведев, 5 класс

Евгений Рыков, 5 класс.

Семья Сарайкиных.

Дарья Шведко (10 класс) и Екатерина Шведко (5 класс).