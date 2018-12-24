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Полиция разыскала калужан, «раздевших» «шарик» 20 лет назад

24.12.2018 17:48 6 2083 Елена Французова
Полиция разыскала калужан, «раздевших» «шарик» 20 лет назад

Как мы рассказывали, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ недавно потребовал найти семью, которая 20 лет назад самовольно сняла медную оболочку с памятника 600-летию Калуги и сдала её в металлолом.  По его словам, это были отец и сын.

В понедельник, 24 декабря, он напомнил о том, что об этих людях до сих пор ничего неизвестно. Губернатор пообещал журналисту, который сделает о них репортаж, премию в 50 тысяч рублей.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в 2001 году в полицию поступила информация о краже  фрагментов металлической обшивки с памятника 600-летию Калуги.

В итоге были задержаны двое мужчин 20 и 24 лет.

- Молодые люди пытались сдать похищенное имущество в пункт приема цветного металла, - добавляют в полиции.

На момент совершения преступления установить собственника похищенного имущества и оценить причиненный ущерб не представилось возможным, в связи с чем уголовное дело не возбуждалось.

Кроме того, полиция регистрировала ещё ряд попыток хищения элементов монумента. Однако и в этих случаях заявления от собственника также не поступали.

К слову, один из двоих похитителей металла сейчас сидит в тюрьме, второй - ведёт асоциальный образ жизни. Так что вряд ли они смогут вернуть памятнику прежний облик.

Напомним: губернатор заявил, что, если в бюджете Калуги нет средств, чтобы сделать памятник вновь медным, то их выделят из областного бюджета.


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Тэги: общество
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