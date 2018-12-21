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Калужский беспородный пёс стал сотрудником киностудии

21.12.2018 10:42 4 683 Елена Французова
Калужский беспородный пёс стал сотрудником киностудии

Как стало известно на днях, в штат «Военфильма» зачислен беспородный пёс. Он поставлен на довольствие. И теперь вместе с охраной несёт внутреннюю караульную службу.

- Он пришёл на съёмочную площадку фильма «Ильинский рубеж» из ниоткуда. Скорее всего, его бросили «добрые» дачники, - говорится на странице кинопроекта. - Он любил всех: режиссёра, операторов, гримёров, костюмеров, артистов, мехводов, оружейников. От переполнявших его чувств он старался не отходить ни на шаг от добрых и отзывчивых киношников. Правда, порой не понимал, что он попадает в кадр и изумлённо смотрел на шикающих на него администраторов.

Съёмки закончились, киногруппа уехала. Наступила тишина. А пёс остался на площадке. И в итоге за проявленную верность к кинематографу был зачислен в штат.

- Он в штате охраны. Мы за ним смотрим, кормим, дрессируем! - отметил Егор Мудрый.

- Судя по его доброму и лукавому взгляду, он всё-таки ждёт, что всё вернётся. Что появятся беспокойные и шумные люди. Что он опять сможет принять участие в кинопроцессе. И даже, может быть, ему достанется роль. Пусть не главная. Малюсенькая, но роль. Ну, а пока он верой и правдой сторожит декорации и ждёт возвращения кино-каравана и своего звёздного шанса.

Как мы рассказывали, под Медынью проходили съёмки фильма «Ильинский рубеж». Он посвящён подвигу подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны.

Уважаемые читатели! А есть ли у вас любимые фильмы о войне? Пишите в комментариях!


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Тэги: животные общество
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