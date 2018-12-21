Благодаря «Городу Кафе» увеличивается охват горячим питанием в калужских школах

21.12.2018 10:28 413

Уже второй год в Калуге успешно работает оператор социального питания «Город Кафе», который приучает школьников не просто к здоровой пище, но и к культуре ее потребления.

Умственный и физический труд требуют от учеников большого запаса энергии. Стремясь сделать пребывание детей в школе максимально комфортным, оператор питания «Город Кафе» создает Центры здорового питания. Формула Центра здорового питания от «Города Кафе» проста - это дизайнерский ремонт, новейшие технологии приготовления пищи, качественная еда, опрятный и приветливый персонал, автоматизация процесса питания и готовность компании к диалогу с родителями и учениками.

Не просто столовая, а целый мир

Компания трансформирует школьные столовые в целый маленький мир, где дети чувствуют себя комфортно и где кормят вкусно и полезно. В арсенале компании - целый набор дизайн-проектов, имеющих общую цель – поднять питание школьников на новый уровень. К примеру, эко-дизайн: сочетание солнечного оранжевого и зеленого будто переносит нас на природу, в тишину и спокойствие. Яркие краски эко-дизайна пробуждают аппетит. Модный стиль «Street Cafe» как будто «бросает» в самую гущу событий исторической части европейской столицы, где жизнь кипит, а мы сидим в кафе и наслаждаемся вкусной едой и видом на достопримечательности. Стиль «Лакомка» знаком каждому с детства, он заставляет вспомнить вкус сладостей, мороженого, теплого шоколада и ароматного чая. Школа сама может выбрать, какой дизайн для нее предпочтителен.

При реконструкции столовой «Город Кафе» обязательно предусматриваеторганизацию буфетной зоны внутри помещения, которые, как известно, в российских школах до недавнего времени находились в довольно плачевном состоянии. Буфетная зона от компании «Город Кафе» предполагает «кафешные» столики, светильники, мягкие диваны или кресла. Все это атрибуты, необходимые для создания уютного уголка - места общения учеников, учителей и родителей, которые ждут своих детей с продленки или школьных кружков. Как показывает практика, зона кафе в школе никогда не пустует.

Но речь идет не только о внешнем виде, но и о внутренней «революции». «Город Кафе» - в своем роде компания-реформатор. Она активно инвестирует собственные средства в модернизацию пищеблоков, в покупку оборудования, в замену инвентаря и посуды. В столовых появляются так называемые пароконвектоматы - незаменимые помощники на кухне, которые совмещают в себе преимущества духового и жарочного шкафов, пароварки и конвекционной печи. В итоге школьники получают вкусные, полезные и красиво оформленные блюда.

«Карта школьника»

Кроме того, формат Центра здорового питания предполагает цифровизацию процесса питания. В школах, которые обеспечивает горячей пищей компания «Город Кафе», реализуется проект «Карта школьника». За горячие завтраки и обеды дети расплачиваются электронными деньгами, что исключает вероятность потери наличных денег и образования очередей в столовой. Родители могут следить за процессом питания в режиме онлайн: все карты - именные, к каждой «привязан» «Личный кабинет» на сайте мояшкола.рус, с помощью которого взрослые отслеживают расходование средств с карты, «видят» каждый выпитый в обед стакан сока и каждую купленную в буфете булочку. Карты выдаются абсолютно бесплатно. Во всех городах присутствия компании родители могут пополнить ее баланс наличными прямо в офисе оператора питания «Город Кафе» без комиссии. У школьников есть право выбора: покупать обеды и буфетную продукцию они могут и за наличные деньги.

Ученики нескольких калужских школ начали расплачиваться за вкусные завтраки и обеды от компании «Город Кафе» электронными деньгами больше года назад, а минувшим летом оператор питания провел капитальный ремонт в столовой МДОУ «СОШ № 21». И заключался он, как вы уже, наверное, догадались, не в простой покраске стен и замене светильников. Были подобраны такие элементы декора, чтобы обычная школьная столовая превратилась в современный и уютный Центр здорового питания. «Город Кафе» - единственный оператор питания в Калуге, который дарит такие подарки школьникам.

Александра Алексеевна Чижова, заведующая производством средней общеобразовательной школы № 8:

- Дети проводят в школе половину дня, поэтому очень важно, чтобы они были обеспечены полноценными горячими обедами. Мы готовим с душой и выдерживаем цикличность – 12 дней, чтобы блюда не повторялись часто. Ребятки очень любят творожные запеканки, омлеты, с удовольствием едят салаты. И часто просят добавки.

Павел Василевский, папа ученика 1-го класса средней школы № 13:

- Мой сын честно съедает все школьные завтраки и обеды. Я с легким сердцем каждый день отвожу его в школу, потому что знаю: он будет сыт целый день. И голод утолит не фастфудом, а полноценной горячей пищей.



София Хохлова, ученица 4-го класса средней школы № 8:

- Кормить в школьной столовой стали вкуснее. У нас весь класс там питается. В буфете иногда бывает просто классная пицца – «Школьная» называется. Люблю, когда готовят гороховый суп. А еще мне очень нравятся котлеты, особенно если их подают с картошкой или макаронами.



София Борисова, ученица 8-го класса средней школы № 17:

- Я питаюсь в школьной столовой с первого класса. Лично меня все устраивает. Еда вкусная, температура блюд нормальная. Никаких замечаний нет. Есть вкусные супы, но особенно мне нравятся котлеты с макаронами, тефтели и салаты (винегрет, например).

Волгоград, Ульяновск, Тула, Воронеж. Калуга — география Центров здорового питания становится все шире.

Как видите, оператор школьного питания «Город Кафе» делает многое для того, чтобы нашим с вами детям хотелось ходить в школьную столовую за вкусной и качественной пищей. И вот результат: охват горячим питанием в школах, которые обслуживает эта компания, вырос на 20%.

Лилия Булаевская.