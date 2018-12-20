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«Новые лифты отвечают всем требованиям безопасности»

20.12.2018 10:00 0 527

Александр Геннадьевич Пилипчак, электромеханик по лифтам (5-й уровень квалификации) – один из тех, кто отвечает за вашу безопасность.

Комфорт и экономия

200 современных подъемников в 2018-м были переданы на обслуживание ОАО «Калугалифтремстрой».

Калужанка Валентина Ивановна новый лифт освоила за несколько подъемов. 

И сразу оценила его преимущества: плавность движения и остановки кабины лифта, открывания и закрывания телескопических дверей кабины и шахтных дверей, хорошее освещение, доступность (проемы шахты увеличились, и пенсионерка теперь может и внука в детской коляске туда провезти, и маму в компактном инвалидном кресле). К тому же новые подъемники оборудованы современными фотозавесами, которые фиксируют предметы в проеме кабины при помощи световых лучей, препятствуя самопроизвольному закрыванию дверей.

А соседку Валентины Ивановны Любовь Семеновну, инвалида по зрению, радует то, что нынешний лифт оснащен кнопками со шрифтом Брайля и что звуковой информатор проговаривает номера этажей.

Восторги бабушек по поводу нового лифта в доме полностью разделяет и молодое поколение. Так, отцу двоих детей Дмитрию нравится то, что в кабине, которая теперь – в антивандальном исполнении, его дети не прочитают бранные слова: больше никакой отделки пластиком – только покрашенные порошковой краской щиты, более устойчивые к действиям недобросовестных пользователей. Кроме того, экономия электроэнергии по сравнению с лифтами, ранее эксплуатировавшимися в МЖД, – до 30% (в новых подъемниках установлены преобразователь частоты главного привода, который регулирует обороты двигателя, преобразователь частоты привода дверей и светодиодные лампы).

Все под контролем

Но, даже несмотря на то что современные лифты в течение 1-3 месяцев прошли «обкатку» узлов и оборудования, некоторые жители адаптируются к новшеству с осторожностью и даже… со страхом. Едва услышав какой-то непривычный звук, скептически настроенные граждане сразу начинают звонить в обслуживающую организацию. Но, как выясняется, беспокоятся они зря.

– У нас все под контролем, все лифты безопасны и отвечают всем требованиям Технического регламента «Безопасность лифтов» и другим нормативным документам. Рассчитаны они на 25 лет эксплуатации, обслуживаются высококвалифицированным персоналом нашей организации. Все современные требования в них выполнены, – говорит директор ОАО «Калугалифтремстрой» Сергей Стефанов. – В тех домах, где возникают сбои в работе лифтов, наши специалисты проводят внеплановые ТО (регулируют механизмы дверей, при необходимости – замену микровыключателей и т.д.), ведут среди жителей разъяснительную работу по правильному пользованию лифтом. При возникновении возможных незначительных сбоев в работе подъемника или постороннего шума нужно не беспокоиться, а связаться с диспетчером аварийной службы из кабины лифта или позвонить по телефону: 74-26-79.

Всего в 2018 году Фондом капитального ремонта Калужской области и городской управой г. Калуги в многоэтажных домах, построенных 25 и более лет назад, было заменено 200 лифтов: 91 – производства Щербинского лифтостроительного завода (г. Москва), 58 – производства «Евролифтмаш» (г. Лыткарино, Московская обл.) и 51 – Нижегородского лифтового завода (г. Нижний Новгород). В ближайшее время ждут замены еще 108 отслуживших свой срок подъемных механизмов.

Ежедневно в Калуге лифты перевозят 119 тысяч жителей многоэтажных домов.

Памятка пользования лифтом

1. После вызова кабины и открывания дверей убедитесь, что уровень пола совпадает с уровнем этажной площадки.
2. При поездке с детьми первыми в кабину лифта должны входить взрослые. При выходе первыми выходят дети.
3. При перевозке ребенка в коляске возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску. При выходе сначала вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках.
4. Если при посадке группы людей загорится индикатор перегрузки, загрузку кабины необходимо уменьшить.
5. Если кабина остается неподвижной и повторно пустить лифт не удается, нажмите кнопку «Вызов» (удерживая в течение 5 секунд), сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.
6. При внезапной остановке кабины не паникуйте, не нажимайте на все кнопки подряд, не пытайтесь разжать двери, не раскачивайте кабину. Нажмите кнопку для связи с диспетчером, сообщите ему о случившемся и выполняйте его указания.
7. Если кнопка вызова диспетчера не работает, попытайтесь дозвониться по мобильному в аварийную службу по телефону: 74-26-79 - или родственникам. Если сотового у вас нет, громко зовите на помощь.
8. Но в любом случае время нахождения пассажира в кабине лифта не должно превышать 30 минут, так как в режиме реального времени ведется  контроль за работой лифта как автоматизированной системой диспетчерского контроля, так и линейным персоналом ОАО «Калугалифтремстрой».

 Для справки 

 ОАО «Калугалифтремстрой» 


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Тэги: общество
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