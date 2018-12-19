Первый гипермаркет «Карусель» в Обнинске стал юбилейным для X5

19.12.2018 14:56 501

В Обнинске открыли гипермаркет «Карусель». Для компании Х5 Retail Group он стал юбилейным, 14-тысячным магазином.

До этого дня магазинов подобного уровня в Обнинске просто не было. Открытия гипермаркета жители ждали с нетерпением. У входа в «Карусель» собрались родители с детьми, пожилые люди, молодёжь – всем хотелось оказаться в числе первых посетителей.

- Для нас это важный день. Компания Х5 Retail Group открывает четырнадцатитысячный магазин, - отметил на торжественной церемонии открытия Максим ГАЦУЦ, генеральный директор торговой сети «Карусель». – И я уверен, что каждый посетитель гипермаркета «Карусель» найдёт здесь что-то для себя. Самая лучшая оценка нашей работы – положительные отзывы покупателей и их неизменное желание приходить к нам.

- Гипермаркет – это вершина городского ритейла, другой уровень обслуживания населения, - сказал в свою очередь Николай ВЛАДИМИРОВ, министр конкурентной политики Калужской области.

Качественный ассортимент

В «Карусели» всё сделано для того, чтобы посетители получали максимальное удовольствие от покупок, при этом не тратили на их совершение ни лишнее время, ни лишние деньги. На торговой площади более 4000 кв.м. представлено более 23 тысяч наименований товаров. В гипермаркете предусмотрена удобная, яркая и понятная навигация. Сразу видно, где располагаются те или иные группы товаров. В «Карусели» нет лишнего информационного шума.

С одной стороны гипермаркет включает в себя традиционный ассортимент товаров – бакалея, фрукты, молочка, товары для дома, с другой - продукцию собственного производства – от домашних салатов, хлеба и первых блюд до пиццы. Отдельно стоит отметить десерты ручной работы: зефир, эклеры, кексы, торты и горячий хлеб, который выпекается каждый час.

Не оставили покупатели незамеченным и многообразие продукции, более того, в каждой категории присутствуют нестандартные товары. Например, в косметике – азиатская линейка, в пиве – крафтовые напитки.

Широко представлена категория товаров для здорового образа жизни и правильного питания, в которой можно найти не только полезные готовые завтраки и соевое молоко, но и семена чиа. Есть даже линейка продукции с пониженным содержанием жиров, без глютена, без сахара..

Отдельных слов заслуживает собственная торговая марка «Умное решение» с высококачественными продуктами, которые гораздо дешевле своих аналогов.

В гипермаркете есть и специальный фермерский уголок с продукцией местных производителей.

С заботой о нас

- Мы много инвестируем в социальные продукты, у нас есть товары первой цены, - рассказал Максим Гацуц. - Мы активно развиваем программу лояльности, в рамках которой с помощью мобильного приложения или карты лояльности клиент получает индивидуальные предложения. На карту начисляются баллы от покупок. Чтобы наши покупатели не тратили время, стоя в очередях, в гипермаркете работают 4 кассы самообслуживания.