Энергия для бизнеса

В индустриальном парке «Ворсино» на полную мощность заработала первая в регионе цифровая электроподстанция «Созвездие». В мероприятии приняли участие глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский, Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор МРСК Центра, являющейся единоличным исполнительным органом МРСК Центра и Приволжья, Игорь Маковский.

«Созвездие» - один из самых современных энергообъектов в стране, на котором установлены дополнительные средства телемеханики, обеспечивающие полную наблюдаемость силового оборудования, современные системы релейной защиты и автоматики, а связь внутренних сетей с диспетчерскими центрами соответствующих уровней осуществляется по цифровым протоколам. При этом уровень автоматизации подстанции позволяет с диспетчерских пунктов не только следить, но и управлять энергообъектом.

На церемонии открытия подстанции Павел Ливинский отметил:

- Сегодня мы стали свидетелями очередного шага группы «Россети» на пути цифровой трансформации электросетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения промышленных потребителей Калужской области, а это 39 резидентов индустриального парка «Ворсино», и крупный железнодорожный терминал «Фрайт Вилладж Ворсино», являющийся частью Нового Шелкового пути между Пекином и Берлином. К тому же предусмотрена возможность подключения жителей будущих жилых массивов в северной части региона. Наши усилия по развитию энергосистемы региона позволяют расширять производство, создавать сотни новых рабочих мест и улучшать качество жизни простых граждан.

- Для нас очень важно, что ввод в строй подстанции «Созвездие», имеющей особую технологическую, экономическую и социальную значимость для Калужского региона, проходит в преддверии нашего профессионального праздника – Дня энергетика, - сказал в своем приветственном слове Игорь Маковский. – Подстанция «Созвездие, благодаря примененным на ней цифровым технологиям, обеспечивает высокое качество электроснабжения потребителей и оперативность управления технологическими процессами.

Подстанция «Созвездие» установленной мощности 500 МВА обеспечивает необходимый объем электрической мощности для резидентов индустриального парка «Ворсино», а также Корпорации развития Калужской области и Особой экономической зоны «Калуга». К тому же энергообъект обеспечивает транзитные перетоки и участвует в формировании межрегиональных энергетических связей Калужской и Московской областей.

О значении энергообъекта для региона сказал Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: «Это очень хороший задел, для того, чтобы развивать экономику и социальную сферу этой части нашей области, что мы и будем делать. Это важное долгожданное событие. Во взаимодействии с сетевыми компаниями мы создаем новые энергетические объекты, модернизируем существующую инфраструктуру».