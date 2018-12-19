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В «Веснушках» построят бассейн

19.12.2018 09:25 0 667
В «Веснушках» построят бассейн

Такое решение оперативно принял губернатор Анатолий АРТАМОНОВ во время осмотра строящегося микрорайона вместе с министром архитектуры и строительства Беларуси Дмитрием МИКУЛЁНКОМ.

15 декабря глава региона Анатолий Артамонов вместе со своими министрами и делегацией Республики Беларусь, которую возглавил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микулёнок, посетил в Калуге объекты, которые возводят белорусские строители в мини-полисе «Веснушки».

В «Веснушках» уже построено несколько жилых домов, есть школа на 1000 мест, детский сад на 280 мест и совсем скоро появится бассейн.

— Нам очень нравится работать с вашими коллегами — нашими друзьями, белорусскими строителями, — сказал Анатолий Артамонов. — И мы хотели бы эту практику расширять. Это взаимно полезно!

— Мы готовы работать дальше и готовы ускоряться, — заверил, в свою очередь, калужского губернатора министр Беларуси. — Намерений что-то здесь сворачивать у нас нет.
В «Веснушках» делегация осмотрела котельную, побывала в недавно открывшемся детском садике и посетила школу. Несмотря на то что учебное заведение работает только первый год, оно уже успело завоевать авторитет у родителей близлежащих микрорайонов.

Во время осмотра компьютеризированных классов, полностью укомплектованных самым современным оборудованием, губернатор и министр обсудили необходимость строительства на территории мини-полиса, в непосредственной близости к школе, быстровозводимого бассейна. По словам Дмитрия Микулёнка, такие бассейны уже опробованы в Беларуси. Министр пообещал оперативно выслать проектную документацию, а Анатолий Артамонов распорядился безотлагательно начать строительство спортсооружения.

Отметив эффективность деятельности строительных компаний республики на территории региона, Анатолий Дмитриевич подчеркнул: «...область заинтересована в ускорении реализации проектов белорусских компаний, основанных на принципах безопасной, комфортной среды проживания и предусматривающих создание необходимой социальной инфраструктуры».

С 2013 года белорусские строители построили в нашем регионе 20 многоквартирных домов общей площадью более 100 тысяч кв. м. А с начала 2018 года белорусские компании увеличили экспорт строительных материалов в Калужскую область на 100% по отношению к прошлому году. Общий объём ­экспорта составил 1,67 млн. долларов.


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