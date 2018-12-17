Городской парк появился в Калуге 200 лет назад

Над Окой, на холме между Городецким и Березуйским оврагами стояла бревенчатая крепость с двенадцатью боевыми башнями. Здесь же был и дом воеводы (на месте нынешнего детского городка в парке) с садом и баней. Позже началось строительство присутственных мест для чиновников и особняка калужского наместника. Но по распоряжению Александра I, который приказал, чтобы в каждом губернском городе был городской сад, крепость постепенно разобрали, а дом воеводы снесли. На образовавшемся пустыре высадили деревья. 200 лет назад, в 1818 году, здесь устроили публичный бульвар для гуляний. Рядом с ним при доме губернатора в 1880-е годы образован сад.

И фонтан, и ресторан

Современный парк сложился при слиянии городского бульвара, сада при губернаторском доме и Владимирского сквера, появившегося рядом с Троицким собором. В 1894 г. по инициативе калужского губернатора Александра Григорьевича Булыгина и за его счёт возле Троицкого собора обустроили сквер, названный по его желанию Владимирским в память о посещении в 1888 году Калуги Великим князем Владимиром Александровичем и его августейшей супругой Марией Павловной. В его создании принимали участие такие именитые горожане, как городской голова Иван Козьмич Ципулин и полицмейстер Калуги Евгений Иванович Трояновский. Посажена аллея лиственниц. Со Старого торга в городской сад перенесли чугунный бассейн купца Макарова, сделав из него фонтан. Рядом находился ресторан, принадлежавший купцу Фёдорову, который зимой содержал ресторацию ещё и в здании купеческого собрания. Ресторан был деревянный — с большим залом, буфетом и комнатой для провизии. С трёх сторон зал окружала терраса. Главный фасад смотрел на Оку. Ресторан имел два выхода — к фонтану и на эстраду.

Иногда в Калугу приезжали военные со всей губернии на смотр или военный парад, и они тоже любили прогуляться в саду, знакомились здесь с девушками. А по вечерам собирались в ресторане городского сада. Бывали здесь и разборки. Известно происшествие, случившееся 16 июня 1912 года с сыном знаменитого писателя графом Ильёй Львовичем Толстым. Он подрался со скандально известным прапорщиком Парчевским, да так, что пришлось вызывать городового. А хозяин ресторана купец Фёдоров после этого получил строгое предупреждение от губернатора. В то время за порядком в своих заведениях должны были следить хозяева.

Светская публика

Сезон гуляний начинался 16 апреля и заканчивался 1 октября. Трудовой день в Калуге кончался рано. К четырём часам покидали присутственные места чиновники, запирались лавки в Гостином ряду. Каждые выходные в парке играл духовой ­оркестр, для детей устраивались игры, для взрослых — танцы и всякие развлечения. Вход был платным: 10 копеек — для взрослых и 5 копеек — для детей. Местная газета писала, что в саду гуляет публика пяти категорий: собственно гуляющая — молодёжь, занимающая преимущественно центральную аллею, «сидящая» — их папеньки и маменьки, устроившиеся в цветниках и наслаждающиеся свежим воздухом, «обозреваюшая» — молодые люди, изучающие первую категорию гуляющих, «пьющая» — самая разная публика, проносящаяся метеором к ресторану, и «лица, понемножку принадлежащие к первым четырём категориям». Жители рабочих окраин в городской сад не ходили.

В подарок городу

В 1900 году в саду провели электричество. С правой стороны от входа были посажены ёлочки, а вокруг раскидистого тополя, увешанного лампочками, стояли диваны. Полюбоваться на Оку и проходившие по реке пароходы можно было из «царской» беседки. Вместо перенесённой со Староторжской площади в 1886 г. статуи лебедя на фонтане установили фигурку девушки под зонтиком. Эту скульптуру привёз из путешествия по Италии один калужанин и подарил её городу.

В 1911 году в парке открылся летний театр, а до этого здесь размещался синематограф. Артисты театра развлекали горожан водевилями. Публика во время гуляний неспешно прохаживалась по главной аллее туда-сюда, остальные дорожки почти пустовали. Здесь можно было встретить и Циолковского. «В городском саду ­летом часто была музыка, и я с увлечением не пропускал ни одного концерта», — писал ученый.

Тренировались учащиеся аэроклуба

После февральской революции публика в саду изменилась. Здесь стали проводить митинги. У посетителей парка большевики собирали пожертвования на покупку типографии. В бывшем доме губернатора летом 1917 года разместились Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сам дом стал называться Домом советов и Дворцом свободы. В 1925 году сад переименовали в парк имени Свердлова. В 1926 году в помещении бывшего Троицкого собора открылся Дом обороны. Там читали лекции и доклады, работали кружки. В 1930-м сад переименовали в Городской парк культуры и отдыха. Рядом с собором установили парашютную вышку. Здесь тренировались учащиеся аэроклуба имени К. Э. Циолковского. Появились детский городок, танцплощадка, где каждый вечер играл оркестр. В парке проходили концерты художественной самодеятельности, под открытым небом устраивали киносеансы. Летом работал цирк, пользовавшийся сумасшедшей популярностью.

Парк сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1944 году началось его восстановление. В мае 1945-го здесь был устроен праздничный салют в честь Победы.

Кстати

Интересно, что в середине прошлого века была идея перенести парк культуры на правый берег, где собирались обустроить пляжи. По задумке, в парк можно было попасть по выстроенному специально пешеходному мосту.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.