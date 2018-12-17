49 калужских полицейских уехали на Северный Кавказ

На минувших выходных 49 сотрудников калужской полиции выехали в служебную командировку в Дагестан. Они сменят своих калужских коллег, которые несут там службу с июня.

- Перед отправкой все сотрудники прошли теоретическую и практическую подготовку, - рассказали нам в пресс-службе областной полиции. - Во время занятий моделировались ситуации, с которыми могут столкнуться полицейские при выполнении оперативно-служебных задач на территории Северо-Кавказского региона.

В этом году в состав сводного отряда вошла одна девушка - сотрудница ЭКО УМВД России по Калуге Вероника Гросул, которая успешно прошла подготовку по оказанию медицинской помощи пострадавшим. Наряду с мужчинами ей предстоит нести службу вдали от дома. Две ее дочки остались с бабушкой и будут ожидать маму только к лету.

Фото: УМВД по Калужской области.

Уважаемые читатели! А вам приходилось уезжать в длительные командировки? Расскажите в комментариях!