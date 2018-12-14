«Газпром» раскрыл данные по зарплатам

На днях ООО «Газпром трансгаз Москва», в зону ответственности которого входит и Калужская область, озвучил средние данные по зарплатам на своих предприятиях в разных регионах, в том числе и нашем.

В нашей области работники газовой компании получают в среднем 64 705 рублей. Это на 66% выше зарплаты по региону. Наибольший заработок у начальников службы и ведущих инженеров. Подробные данные смотрите в таблицах.

Регион Среднемесячная заработная плата работников предприятия Средняя заработная плата в регионе Белгородская область 72 890 31 947 Брянская область 63 840 29 210 Воронежская область 66 184 33 823 Калужская область 64 705 39 068 Краснодарский край 42 357 34 476 Курская область 68 932 31 595 Липецкая область 61 940 32 512 Московская область 70 637 53 862 Орловская область 60 449 29 001 Рязанская область 63 734 33 763 Тамбовская область 64 288 28 336 Тульская область 60 812 35 545 Москва 93 425 90 094 в среднем 72 029 58 177

Уровень зарплаты по специальностям:

Наименование профессии Уровень среднемесячной заработной платы машинист ТК 65 537 электрогазосварщик 68 096 оператор ГРС 58 361 трубопроводчик линейный 58 906 начальник службы 128 950 ведущий инженер 98 753 инженер 1 категории 70 346

Напомним, 6 декабря в поселке Первомайский Тамбовской области состоялась пресс-конференция «Газпрома» для региональных СМИ.

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