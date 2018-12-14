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«Газпром» раскрыл данные по зарплатам

14.12.2018 10:07 10 4034 Дмитрий Ивьев
«Газпром» раскрыл данные по зарплатам

На днях ООО «Газпром трансгаз Москва», в зону ответственности которого входит и Калужская область, озвучил средние данные по зарплатам на своих предприятиях в разных регионах, в том числе и нашем.

В нашей области работники газовой компании получают в среднем 64 705 рублей. Это на 66% выше зарплаты по региону. Наибольший заработок у начальников службы и ведущих инженеров. Подробные данные смотрите в таблицах.

Регион

Среднемесячная заработная плата работников предприятия

Средняя заработная плата в регионе
Белгородская область

72 890

31 947
Брянская область

63 840

29 210
Воронежская область

66 184

33 823
Калужская область

64 705

39 068
Краснодарский край

42 357

34 476
Курская область

68 932

 31 595
Липецкая область

61 940

32 512
Московская область

70 637

53 862
Орловская область

60 449

29 001
Рязанская область

63 734

33 763
Тамбовская область

64 288

28 336
Тульская область

60 812

35 545
Москва

93 425

90 094
в среднем

72 029

58 177

Уровень зарплаты по специальностям:

Наименование профессии

Уровень среднемесячной заработной платы

машинист ТК

  65 537

электрогазосварщик

68 096

оператор ГРС

58 361

трубопроводчик линейный

58 906

начальник службы

128 950

ведущий инженер

98 753

инженер 1 категории

70 346

Напомним, 6 декабря в поселке Первомайский Тамбовской области состоялась пресс-конференция «Газпрома» для региональных СМИ.

Уважаемые читатели! А кем вы мечтали стать в детстве? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество статистика
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