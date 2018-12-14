«Газпром» раскрыл данные по зарплатам

На днях ООО «Газпром трансгаз Москва», в зону ответственности которого входит и Калужская область, озвучил средние данные по зарплатам на своих предприятиях в разных регионах, в том числе и нашем.
В нашей области работники газовой компании получают в среднем 64 705 рублей. Это на 66% выше зарплаты по региону. Наибольший заработок у начальников службы и ведущих инженеров. Подробные данные смотрите в таблицах.
|Регион
|
Среднемесячная заработная плата работников предприятия
|
Средняя заработная плата в регионе
|Белгородская область
|
72 890
|
31 947
|Брянская область
|
63 840
|
29 210
|Воронежская область
|
66 184
|
33 823
|Калужская область
|
64 705
|
39 068
|Краснодарский край
|
42 357
|
34 476
|Курская область
|
68 932
|31 595
|Липецкая область
|
61 940
|
32 512
|Московская область
|
70 637
|
53 862
|Орловская область
|
60 449
|
29 001
|Рязанская область
|
63 734
|
33 763
|Тамбовская область
|
64 288
|
28 336
|Тульская область
|
60 812
|
35 545
|Москва
|
93 425
|
90 094
|в среднем
|
72 029
|
58 177
Уровень зарплаты по специальностям:
|
Наименование профессии
|
Уровень среднемесячной заработной платы
|
машинист ТК
|
65 537
|
электрогазосварщик
|
68 096
|
оператор ГРС
|
58 361
|
трубопроводчик линейный
|
58 906
|
начальник службы
|
128 950
|
ведущий инженер
|
98 753
|
инженер 1 категории
|
70 346
Напомним, 6 декабря в поселке Первомайский Тамбовской области состоялась пресс-конференция «Газпрома» для региональных СМИ.
Уважаемые читатели! А кем вы мечтали стать в детстве? Расскажите в комментариях!
|
Фотонастроение: люди и город 14.12.2018 10:49
Помидорам тоже нужен чай 13.12.2018 21:30
Калужская область не вошла в десятку регионов с лучшей экологией 13.12.2018 12:55
Для спасения трёхлетнего мальчика собирают 540 тысяч 12.12.2018 14:49
ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы 12.12.2018 11:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: