ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы

Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?
ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Характеризуется поражением иммунной системы до формирования синдрома приобретённого иммунодефицита – СПИДа - последней стадии ВИЧ-инфекции.
От кого передаётся ВИЧ-инфекция?
Источник ВИЧ-инфекции - человек, инфицированный ВИЧ. Может передать ВИЧ другим людям сразу с момента заражения через кровь, вагинальное отделяемое или сперму.
Как передаётся ВИЧ-инфекция?
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Как узнать, что болен ВИЧ-инфекцией?
Нужно сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Кровь забирается из вены одноразовым шприцем, конфиденциально, добровольно, анонимно и бесплатно. Обязательно проводится консультация врача до и после обследования.
Также существует обследование на ВИЧ экспресс-методом, когда кровь берётся из пальца и результат сообщается врачом уже через 15 минут.
Как лечить ВИЧ-инфекцию?
АРТ (антиретровирусная терапия) – приём лекарств, которые тормозят размножение ВИЧ в организме, снижая его количество, следовательно, восстанавливается иммунитет и улучшается самочувствие пациента, уменьшается риск заражения ВИЧ других людей, предотвращается передача ВИЧ от беременной женщины к плоду!
Выдача лекарств (АРТ) пациенту и контроль за лечением осуществляется в СПИД-центре врачом-инфекционистом.
Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию?
В поликлинике по месту жительства или в ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
В составе Центра:
– поликлиника (г. Калуга, ул. Ст. Разина, 1, тел.: 57-81-27),
– областной инфекционный стационар (г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 115, тел.: 92-67-01).
«Горячая линия» СПИД-центра: 220-120.
Сайты Центра: www.аids-kaluga.ru; спидцентр-калуга.рф
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О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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