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ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы

12.12.2018 11:06 0 239
ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы

Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?

ВИЧ-инфекция болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Характеризуется поражением иммунной системы до формирования синдрома приобретённого иммунодефицита – СПИДа -  последней стадии ВИЧ-инфекции.

От кого передаётся ВИЧ-инфекция?

Источник ВИЧ-инфекции - человек, инфицированный ВИЧ. Может передать ВИЧ другим людям сразу с момента заражения через кровь, вагинальное отделяемое или сперму.


Как передаётся ВИЧ-инфекция?

  • Употребление наркотиков.
  • Половые контакты без презерватива.
  • От матери к ребёнку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании (ВИЧ содержится в грудном молоке)

Как узнать, что болен ВИЧ-инфекцией?

Нужно сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Кровь забирается из вены одноразовым шприцем, конфиденциально, добровольно, анонимно и бесплатно. Обязательно проводится консультация врача до и после обследования.

Также существует обследование на ВИЧ экспресс-методом, когда кровь берётся из пальца и результат сообщается врачом уже через 15 минут.

Как лечить ВИЧ-инфекцию?

АРТ (антиретровирусная терапия) – приём лекарств, которые тормозят размножение ВИЧ в организме, снижая его количество, следовательно, восстанавливается иммунитет и улучшается самочувствие пациента, уменьшается риск заражения ВИЧ других людей, предотвращается передача ВИЧ от беременной женщины к плоду!

Выдача лекарств (АРТ) пациенту и контроль за лечением осуществляется в СПИД-центре врачом-инфекционистом.

Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию?

В поликлинике по месту жительства или в ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».

В составе Центра:

– поликлиника (г. Калуга, ул. Ст. Разина, 1, тел.: 57-81-27),

– областной инфекционный стационар (г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 115, тел.: 92-67-01).

«Горячая линия» СПИД-центра: 220-120.

Сайты Центра: www.аids-kaluga.ru; спидцентр-калуга.рф


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Тэги: общество
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