Обзор недели: ответственность и никакого хамства

В среду, 12 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике Стелла БАГДАСАРОВА, независимый PR-консультант, волонтёр ПСО «Лиза Алерт» делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Минувшая неделя прошла под знаком активизации партийной работы. За пересмотр пенсионной реформы выступили все фракции Госдумы, кроме «Единой России». КПРФ, «СР» и ЛДПР направили обращение в Конституционный суд. Просят проверить конституционность повышения пенсионного возраста. Депутаты ссылаются на пункт 2 ст. 55 Конституции, запрещающий принимать законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы граждан».

Инициаторы обращения считают, что ставить вопрос об изменении пенсионного возраста государство может лишь перед теми, кто только начинает трудовую деятельность. Для уже работающих он изменению не подлежит. Никак не оговаривавшаяся ранее отсрочка выхода на пенсию явным образом ограничивает их права и свободы. Кто бы спорил.

Но на вопрос о перспективах обращения один из его подписантов — депутат от ЛДПР Александр Курдюмов — ответил коротко и ясно:

— Думаю, что перспектив нет.

Зато на съезде «Единой России» перспективы нарисовались грандиозные. Очередной «прорыв вперёд» декларировал Путин. Возникло даже ощущение, что вдохновение лидеры партии черпали у Цоя: «Перемен требуют наши сердца».

Пристальное внимание было уделено «облико морале» партийцев. Вожди партии власти дали понять, что привилегия её членов — ответственность и только ответственность. Это слово было ключевым, из уст президента и премьера оно прозвучало 19 раз.

— Не должно быть никакого хамства и заносчивости ни на каком уровне. Это вредно для страны, несправедливо и опускает всю партию ниже плинтуса, — вещал Путин.

— Если мы не общаемся с людьми, если мы не говорим с людьми — мы уже проиграли, — вторил ему Медведев.

Для иллюстрации. Накануне съезда несколько депутатов-«единороссов» пообщались с рэперами. Обсуждали запреты концертов. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) оценил собеседников так:

— Создалось впечатление, что люди ведут себя по-свински, как царьки какие-то.

Но вернёмся к съезду. По его итогам эксперты предвещают масштабную политическую реформу. Говорят о грядущей федерализации. О роли модераторов региональных проектов взамен распределителей бюджетов для губернаторов. В общем, новая песня о главном: бюджетов нет, но вы держитесь.

На съезде был обновлён состав Высшего совета партии. Выведено 15 человек, введено 14. Один из них — губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Возросшая ответственность, однако.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Стелле БАГДАСАРОВОЙ, независимому PR-консультанту, волонтёру ПСО «Лиза Алерт». Самовыражение — На этой неделе мне предложили прочитать лекцию по PR для калужских студентов разных вузов на площадке, где будет около ста человек. Предварительно назвали её «PR без купюр». Я запросила квоту на три матерных слова — организаторы отреагировали категорично. Теперь лекция — под вопросом. Всё-таки Юрий Дудь нащупал актуальную жилу. Так почему бы не использовать её в мирных целях?

Чистые дворы и не очень

— Прошлась вчера по своим Черёмушкам в дневное время, обнаружила сильный контраст в состоянии дворов. Живу на два города, привыкла к чистоте даже в самых отдалённых уголках. Этим летом начала борьбу за покос травы и уборку мусора возле контейнеров ТБО в своём калужском дворе. А нужно было всего-то составить несколько продуманных писем, отправить их через сайт горуправы и сделать какие-то звонки. Ни одного визита в кабинеты не потребовалось, а двор преобразился. Удивляет пассивность горожан в этом вопросе.

Пропавшие люди и общество

— Очень порадовали действия депутата городской Думы В.В. Борсука. Он выдвинул несколько инициатив, которые помогут принять закон о том, чтобы размещение печатных ориентировок пропавших людей по всему городу считалось законным. На данный момент они приравнены к рекламным и уничтожаются специальными службами. Очень надеюсь, что коллеги-законотворцы поддержат эти инициативы и нужный закон всё же примут.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

20 декабря. 10 лет назад (2008) открыт памятник Арине Родионовне и маленькому Александру Пушкину на территории туркомплекса «Этномир» под Боровском. Идея увековечить няню великого Пушкина принадлежит писателю-сатирику Михаилу Задорнову, который принял участие в торжестве открытия монумента. Воплотила идею в бронзе московский скульптор Екатерина Щебетова.



10 лет назад (2008) открыт памятник Арине Родионовне и маленькому Александру Пушкину на территории туркомплекса «Этномир» под Боровском. Идея увековечить няню великого Пушкина принадлежит писателю-сатирику Михаилу Задорнову, который принял участие в торжестве открытия монумента. Воплотила идею в бронзе московский скульптор Екатерина Щебетова. 23 декабря . 65 лет назад (1953) открылась Калужская городская больница «Сосновая роща».



. 65 лет назад (1953) открылась Калужская городская больница «Сосновая роща». 25 декабря. 105 лет назад в городе Туле родился Георгий Дмитриевич Абрамов (25.12.1913–1.03.1974). Живописец, член ­Союза художников РФ с 1944 года. В 1947 году участвовал в организации Калужского отделения Союза художников.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!