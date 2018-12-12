Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 12 декабря
$ 66.24 0.68
75.71 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Здесь кормят вкусно!

12.12.2018 09:10 5 899
Здесь кормят вкусно!

В просторной светлой столовой - чистота и порядок. В больших кастрюлях дымится обед. Идет большая перемена, ребят много. Сегодня в меню щи из свежей капусты, плов с курицей, компот из сухофруков, хлеб, салат из свежей капусты с зеленым горошком. Выглядит все аппетитно, еда - свежая. Все как положено! Спрашиваю у школьников:

- Как кормят?

- Во! -  пятиклассник Влад поднимает вверх большой палец.  – Вкусно, очень! Особенно  котлеты!

- А я макароны люблю, всегда все съедаю, - бойко отвечает одноклассник Влада Роман. - А дома помогаю маме готовить. Салаты могу порезать, и яичницу сделать.

Старшеклассники более привередливы.

- Каши, конечно, полезные, но сосиски - вкусней, - признается 10-классница Настя. – Вообще, больше всего люблю пирожные, в буфете беру, мне нравится.

Для родителей важно, чтобы дети получали полноценное горячее питание.  

- У меня двое детей учатся в одной школе, - говорит Марина Владимировна, мама двоих школьников. - Всегда приходят сытые и довольные. Большие порции, дети наедаются, теплая еда. Я каждый день интересуюсь, что они ели и нравится ли им. Дочка отвечает, что все прекрасно, даже рыбные блюда ест, хотя дома капризничает. А сын стал кисель пить в школе, а раньше нос воротил.  

- Могу сказать, что питанием ребенка в школе мы довольны. И знаете, вкусно, сама как-то приходила, пробовала! Я вот думаю, как у них курица такая мягкая, сочная получается? Даже хочу рецептик попросить, – делится впечатлениями Наталья Николаевна, мама старшеклассницы.

Приучить детей к здоровой пище

Чтобы хорошо учиться, надо хорошо есть. Шоколадка, мороженое, пирожное не могут заменить основную еду. Ответственный и действительно хороший поставщик школьного питания постарается изменить пищевую привычку и сделать так, чтобы ребенок полюбил супы и котлеты. 17 школ нашего города качественным и вкусным горячим питанием детей обеспечивает наш местный поставщик ИП Сарычева Т.С.  Здесь уверены, что самая полезная пища – свежеприготовленная. Работают «на сырье», то есть без полуфабрикатов. И каждый день - новое меню: супы, салаты, котлеты, гарниры - все то, что необходимо ребенку для полноценного рациона. Супы - на мясном бульоне, второе блюдо из мяса, рыбы или птицы, сбалансированный гарнир, напитки. Не секрет, что есть блюда, которые школьники любят больше всего - пюре, макароны, сосиски, курицу, хорошо едят борщ. Но питание должно быть разнообразным. Поэтому в меню и рыба, и печень. Но, например, рыбу, которую дети плохо едят, заменяют более привлекательный для них рыбный шницель. И все готовится только из натурального сырья, прошедшего жесткий контроль. Первый  - на входе, в распределительном цехе, куда сырье поступает от поставщиков, затем – на приемке в школе: любой продукт может быть отобран на экспертизу, если вдруг возникли сомнения в качестве. Третий контроль осуществляют уже непосредственно заучи, ответственные за питание. Разумеется, регулярно проходят проверки контролирующих организаций. И серьезных нареканий ни разу не было.

Работают с душой

Сотрудники  ИП. Сарычева Т.С., которое уже более 12 лет отвечает за питание школьников, ставят перед собой четкую задачу – обеспечить безопасность и качество питания. Это приоритет в работе компании. Питание школьников здесь организовано на самом высоком уровне. Работают с местными, хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками, в частности с Калужским хлебокомбинатом,  Кондровской, Белоусовской птицефабриками, компанией «Нил». Овощи закупают в фермерских хозяйствах области.   

Компания предъявляет высокие требования и к своим сотрудникам. Профильное образование — обязательно. Здесь работают повара с большим опытом, а кондитеры в советские времена трудились  в легендарных столовых «Чайка» и «Ромашка». Такими сотрудниками дорожат: сейчас хорошие кадры – на вес золота. И детей накормят так, что они еще и добавки просят! В работе с детьми важно относиться к своему делу с «душой». Если предприниматель порядочный, он будет думать, как сделать блюда вкусными.

-  Мы знаем нашу детвору и их привычки - наши дети учатся в тех же школах, и стараемся накормить повкусней, как дома,  - говорит директор ИП Сарычева Т.С. Дмитрий Торубаров. – А  булочки, пирожные печем сами в собственном кондитерском цехе. Печем по советским ГОСТам, поэтому они так полюбились всем.

Продвинутые технологии

Детям дай волю, они ели бы только чипсы и запивали газировкой. Причем некоторые так и делают, приберегая деньги, выданные на перекус в школе, для похода в ближайший магазин. Но таких любителей вредной еды можно контролировать при помощи электронного кошелька.   ИП Сарычева Т.С.  учитывает инновации нашего времени - вводит в школах систему безналичных платежей, но делает это постепенно, чтобы калужане перешли на нее без нервов. Суть новшества в том, что родители вносят средства на персонифицированную карту школьника, которой можно расплатиться только за горячее питание и буфетную продукцию. В магазине такие не принимают. Родители видят, на какую сумму поел ребенок и поел ли вообще. Также мамы могут не давать карманных денег на обед, не переживая, что их чадо потратит все на чипсы и шоколадки. Ну и дети будут знать, что в любой момент смогут перекусить по карте. Здорово и удобно!

В ИП Сарычева Т.С. работают максимально прозрачно. Сотрудничают с родителями. Мамы и папы могу попробовать то, что едят их дети и сами проверить качество. Поставщик дорожит репутацией, потому что работает в родном городе. Так ответственно и с душой кормить наших детей могут только проверенные компании. И хорошо, что в Калуге такие поставщики есть!      


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество детское питание сарычева peклама
Еще новости из рубрики «Общество»

ВИЧ-инфекция. Вопросы и ответы 12.12.2018 11:06

Обзор недели: ответственность и никакого хамства 11.12.2018 21:30

Пьяного свиристеля доставили в центр реабилитации 11.12.2018 09:15

ТОП настроений: раздельный сбор мусора, комфортный город, «шарик» и УК-банкрот 11.12.2018 08:59

Дело Ругина: врачи сказали своё последнее слово 10.12.2018 17:38


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 декабря, 18:30
Презентация компании CITILIFE
Калуга
пт 14 декабря, 19:00
Праздник музыки "Закажи музыку и катайся"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА

Для детей

ср 12 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
пт 14 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 14:00
«Празднуем Новый год в доме Циолковских»
Дом-музей К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 17:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

ср 12 декабря, 19:00
Михаил Шуфутинский, юбилейный концерт
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Концертная программа «Мы с песнями рождаемся»
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК
чт 13 декабря, 20:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Щелкунчик и четыре королевства
Ральф против интернета
Хроники хищных городов
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

Чем заняться в колоритном городе Тбилиси

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.