Здесь кормят вкусно!

12.12.2018 09:10 899

В просторной светлой столовой - чистота и порядок. В больших кастрюлях дымится обед. Идет большая перемена, ребят много. Сегодня в меню щи из свежей капусты, плов с курицей, компот из сухофруков, хлеб, салат из свежей капусты с зеленым горошком. Выглядит все аппетитно, еда - свежая. Все как положено! Спрашиваю у школьников:

- Как кормят?

- Во! - пятиклассник Влад поднимает вверх большой палец. – Вкусно, очень! Особенно котлеты!

- А я макароны люблю, всегда все съедаю, - бойко отвечает одноклассник Влада Роман. - А дома помогаю маме готовить. Салаты могу порезать, и яичницу сделать.

Старшеклассники более привередливы.

- Каши, конечно, полезные, но сосиски - вкусней, - признается 10-классница Настя. – Вообще, больше всего люблю пирожные, в буфете беру, мне нравится.

Для родителей важно, чтобы дети получали полноценное горячее питание.

- У меня двое детей учатся в одной школе, - говорит Марина Владимировна, мама двоих школьников. - Всегда приходят сытые и довольные. Большие порции, дети наедаются, теплая еда. Я каждый день интересуюсь, что они ели и нравится ли им. Дочка отвечает, что все прекрасно, даже рыбные блюда ест, хотя дома капризничает. А сын стал кисель пить в школе, а раньше нос воротил.

- Могу сказать, что питанием ребенка в школе мы довольны. И знаете, вкусно, сама как-то приходила, пробовала! Я вот думаю, как у них курица такая мягкая, сочная получается? Даже хочу рецептик попросить, – делится впечатлениями Наталья Николаевна, мама старшеклассницы.

Приучить детей к здоровой пище

Чтобы хорошо учиться, надо хорошо есть. Шоколадка, мороженое, пирожное не могут заменить основную еду. Ответственный и действительно хороший поставщик школьного питания постарается изменить пищевую привычку и сделать так, чтобы ребенок полюбил супы и котлеты. 17 школ нашего города качественным и вкусным горячим питанием детей обеспечивает наш местный поставщик ИП Сарычева Т.С. Здесь уверены, что самая полезная пища – свежеприготовленная. Работают «на сырье», то есть без полуфабрикатов. И каждый день - новое меню: супы, салаты, котлеты, гарниры - все то, что необходимо ребенку для полноценного рациона. Супы - на мясном бульоне, второе блюдо из мяса, рыбы или птицы, сбалансированный гарнир, напитки. Не секрет, что есть блюда, которые школьники любят больше всего - пюре, макароны, сосиски, курицу, хорошо едят борщ. Но питание должно быть разнообразным. Поэтому в меню и рыба, и печень. Но, например, рыбу, которую дети плохо едят, заменяют более привлекательный для них рыбный шницель. И все готовится только из натурального сырья, прошедшего жесткий контроль. Первый - на входе, в распределительном цехе, куда сырье поступает от поставщиков, затем – на приемке в школе: любой продукт может быть отобран на экспертизу, если вдруг возникли сомнения в качестве. Третий контроль осуществляют уже непосредственно заучи, ответственные за питание. Разумеется, регулярно проходят проверки контролирующих организаций. И серьезных нареканий ни разу не было.

Работают с душой

Сотрудники ИП. Сарычева Т.С., которое уже более 12 лет отвечает за питание школьников, ставят перед собой четкую задачу – обеспечить безопасность и качество питания. Это приоритет в работе компании. Питание школьников здесь организовано на самом высоком уровне. Работают с местными, хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками, в частности с Калужским хлебокомбинатом, Кондровской, Белоусовской птицефабриками, компанией «Нил». Овощи закупают в фермерских хозяйствах области.

Компания предъявляет высокие требования и к своим сотрудникам. Профильное образование — обязательно. Здесь работают повара с большим опытом, а кондитеры в советские времена трудились в легендарных столовых «Чайка» и «Ромашка». Такими сотрудниками дорожат: сейчас хорошие кадры – на вес золота. И детей накормят так, что они еще и добавки просят! В работе с детьми важно относиться к своему делу с «душой». Если предприниматель порядочный, он будет думать, как сделать блюда вкусными.

- Мы знаем нашу детвору и их привычки - наши дети учатся в тех же школах, и стараемся накормить повкусней, как дома, - говорит директор ИП Сарычева Т.С. Дмитрий Торубаров. – А булочки, пирожные печем сами в собственном кондитерском цехе. Печем по советским ГОСТам, поэтому они так полюбились всем.

Продвинутые технологии

Детям дай волю, они ели бы только чипсы и запивали газировкой. Причем некоторые так и делают, приберегая деньги, выданные на перекус в школе, для похода в ближайший магазин. Но таких любителей вредной еды можно контролировать при помощи электронного кошелька. ИП Сарычева Т.С. учитывает инновации нашего времени - вводит в школах систему безналичных платежей, но делает это постепенно, чтобы калужане перешли на нее без нервов. Суть новшества в том, что родители вносят средства на персонифицированную карту школьника, которой можно расплатиться только за горячее питание и буфетную продукцию. В магазине такие не принимают. Родители видят, на какую сумму поел ребенок и поел ли вообще. Также мамы могут не давать карманных денег на обед, не переживая, что их чадо потратит все на чипсы и шоколадки. Ну и дети будут знать, что в любой момент смогут перекусить по карте. Здорово и удобно!

В ИП Сарычева Т.С. работают максимально прозрачно. Сотрудничают с родителями. Мамы и папы могу попробовать то, что едят их дети и сами проверить качество. Поставщик дорожит репутацией, потому что работает в родном городе. Так ответственно и с душой кормить наших детей могут только проверенные компании. И хорошо, что в Калуге такие поставщики есть!