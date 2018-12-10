Юристов поздравили с праздником

10.12.2018 11:36 285

В Калужском инновационном культурном центре губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню юриста России.

На мероприятие 7 декабря были приглашены представители регионального Правительства, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств и Городской управы Калуги, депутаты, ветераны силовых структур, члены регионального отделения Ассоциации юристов России и студенты профильных вузов.

Поздравляя представителей юридической общественности региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что учреждение 10 лет назад Президентом страны государственного праздника - День юристов России - является знаком признания их особой роли в укреплении правового государства и институтов гражданского общества.

- Трудно переоценить ваш вклад в усиление гарантий защиты прав граждан, противодействие коррупции, подготовку качественных и максимально учитывающих интересы земляков законов, повышение правосознания и правоведческой культуры, - отметил глава региона. - За годы своей работы Ассоциация юристов России стала влиятельным, действенным инструментом гражданского общества.

Отметив вклад регионального отделения Ассоциации в повышение правовой культуры граждан, в том числе молодежи, он поблагодарил региональные органы юриспруденции, областные институты уполномоченных по правам человека и правам ребенка за активное участие в совместной и востребованной в современном обществе деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

Анатолий Артамонов напомнил высказывание Президента России Владимира Путина о том, что в сознании любого правоведа понятия «право и государство» существуют неразрывно.

- Главная цель наших общих усилий - достойное качество жизни населения, развитое гражданское общество и в конечном итоге - высокий уровень «индекса счастья» в регионе. Ответственность за все, что происходит в Калужской области, лежит на каждом из нас, - сказал губернатор.

Губернатор наградил почетным званием «Заслуженный юрист Калужской области» директора КФ Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), председателя Исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрея Савинова.

Особенностью торжества стало вручение диплома «Молодой юрист». Новая награда учреждена в области в 2018 году по инициативе Совета молодых юристов калужского отделения Ассоциации в целях поощрения молодых специалистов, отличившихся в сфере правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи жителям региона.

На мероприятии также были названы имена обладателей высшей награды профессионального юридического сообщества - юридической премии Калужской области «Юрист года». В текущем году звания ее лауреатов в номинациях «Правовое просвещение», «Правоохранительная деятельность» и «Правозащитная деятельность» удостоены: сопредседатель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ Сергей Степашин, заместитель начальника УМВД России по Калужской области - начальник следственного управления, полковник юстиции Алексей Глазков и Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.