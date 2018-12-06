Вслед за аэропортами калужане предлагают переименовать вокзалы и детские сады

Как мы рассказывали, на днях аэропорт Калуги обрёл дополнительное имя. Были подведены итоги конкурса «Великие имена России». Путём общенародного голосования выбирались дополнительные названия для 47 аэропортов страны. В нашем городе в голосовании победил вариант: аэропорт имени Константина Циолковского.

История с наименованием аэропорта вызвала неоднозначную реакцию у калужан. Многие при этом предлагают чиновникам не останавливаться на воздушной гавани и окрестить также авто- и железнодорожные вокзалы, детские сады и безымянные арт-объекты - например, валун на улице Октябрьской.

- Причём в Калуге вообще интересно получится: здесь два вокзала рядом и даже совмещены. Надо будет сразу подыскивать парные наименования, - креативит в группе «Калуга и калужане» Валерий КАЛАШНИКОВ.

Среди вариантов названий железнодорожных вокзалов: имени Анны Карениной, имени Ильфа и Петрова, имени Отелло и Дездемоны, имени Салтыкова и Щедрина и так далее. Всего 24 варианта.

- Веры, Надежды и, мать их, Любы! – предложил Сергей КУШЛЯНСКИЙ.

- У нас и детские садики носят какие-то легкомысленные названия, всякие «Елочки-Ягодки». И это притом, что в России было столько замечательных царей и цариц. Детский сад № 183 имени Ивана Грозного, например, - написал Борис НЕВИННЫЙ.

- Детский сад «Ягодки» им. Г.Г Ягоды и детский сад «Ёжик» им. Н.И. Ежова, - продолжил тему Валерий Калашников.

- У нас остались неохваченными следующие объекты (сейчас Гордума должна обратить внимание, это важно): третий мост через Оку на Южном обходе, вторая очередь ГМИК, гипермаркет Глобус, Андреевский карьер... Думаю, энтузиасты и городолюбы продолжат этот список, - считает Павел ВЕПРИНЦЕВ.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, какие объекты и чьими именами стоит назвать в Калуге? Пишите об этом в комментариях.