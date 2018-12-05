Старые телевизоры могут погаснуть в любой момент

Переход телевидения на цифровой формат происходит во всём мире, и наша страна не осталась в стороне. Подготовка шла долго, для неё даже составили целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской ­Федерации на 2009–2018 годы». А это значит, что уже в следующем году «цифра» практически полностью вытеснит «аналог».

Борьба ­с неравен­ством

Новый формат призван решить сразу несколько проблем. Во-первых, это касается неравенства в доступе к информации. Так, по словам директора Калужского ОРТПЦ Елены ПЕТЬКИНОЙ, сейчас в Калуге и Обнинске люди принимают 10 каналов, а в районных центрах и того меньше — 4–5. Цифровое телевидение позволит всем смотреть пакет из 20 каналов. Вторая задача — «разгрузка» эфира, поскольку новый формат позволяет размещать на одной частоте до 10 телеканалов и 3 радиостанций. Ну и приятным бонусом станут улучшение качества звука и гораздо более чёткая и стабильная картинка, ведь теперь качество изображения перестанет зависеть от условий приёма.

Планы по срокам сокращения аналогового вещания несколько изменились. Если раньше речь шла о середине ­января, то теперь решено, что процесс растянется на полгода. При этом точной даты отключения по Калужской области нет — это может случиться в течение 6 месяцев в любой момент. По словам Елены Петькиной, отключение произойдёт в один день, как только появится соответствующее распоряжение.

Охват приближается к 100%

Сейчас на всей территории области осуществляется вещание первого цифрового мультиплекса, и охват населения составляет 99,6%. А с прошлой недели заработал второй мультиплекс.

— 21 ноября мы включили Сухиничскую зону, — рассказывает Елена Петькина, — и теперь на юге области люди смотрят 2 цифровых мультиплекса, ­а 28- го запустили Манинскую зону, включающую 6 объектов: Бетлицу, Анновку, Спас-Деменск, Барятино, Троицкое и собственно Манино. В настоящее время у нас 81,6% населения могут принимать сигнал обоих мультиплексов, то есть им доступны все 20 цифровых каналов. 5 декабря включится Кондровская зона, где есть ещё 4 населённых пункта, а затем будем запускать Обнинскую и Калужскую. Ориентировочно до 20 декабря планируем охватить всю область.

Те граждане, которые не попадают в зону охвата, могут прийти в свои муниципальные образования и оставить заявку на покупку оборудования для спутникового телевидения «Триколор-ТВ» или «НТВ+» по фиксированной стоимости. При этом для них нет абонентской планы за просмотр пакета из 20 каналов. Если же нет денег на покупку оборудования, то следует обратиться в министерство труда и социальной защиты области.

Аналоговое вещание будет отключено не полностью. Телеканал «Ника» продолжит работу в полном объёме на всей территории области. Телезрители легко смогут смотреть основной пакет и на 21-й кнопке настроить наше региональное телевидение. Кроме того, в Обнинске в аналоговом формате продолжат вещание Первый канал и Россия‑1, а в Калуге сохранится ещё и Пятый. При этом на экране такие каналы будут ­отмечены буквой «А».

Но это временное решение, хотя пока никто не может сказать, продлится оно полгода, год или дольше. А во всех населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек аналоговое вещание прекратится полностью, кроме особого случая с «Никой».

Дело техники

Для современных телевизоров начиная с 2013 года выпуска, понадобится только антенна дециметрового диапазона — либо комнатная, либо уличная, в зависимости от того, насколько удалённо проживает телезритель от передающей станции. Если приём осуществляется в радиусе 3 километров от передающей станции и нет перекрывающей сигнал высотной застройки вокруг, то можно ограничиться комнатной антенной, а если человек живёт удалённо, скажем, в 20 километрах, то уже понадобится уличная антенна с подвесом не менее 10 метров. Установить оборудование можно без специальных технических навыков, хотя пожилым людям, возможно, понадобится какая-то помощь.

Владельцам устаревших моделей необходимо приобрести приставку стандарта DVB-T2. Она подключается, как видеомагнитофон или dvd-проигрыватель, с помощью кабеля «тюльпан». В среднем такая приставка обойдётся в 1300 рублей, комнатная антенна ­стоит в районе 300, а цена уличной — ­порядка 1600 рублей.

Начальник отдела оперативного управления сетью Станислав ДОЛГОВ утверждает, что, независимо от цены, у всех приставок совершенно одинаковые функции:

— Я как технический специалист рекомендую покупать приставку в металлической оправе. Потому что у многих людей телевизор работает достаточно долго, кто-то под него засыпает, и никто не знает, что может произойти с пластиком в этом случае.