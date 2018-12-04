Обзор недели: Россия зовёт, а в Майами можно влюбиться

В среду, 5 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике директор МБДОУ «Детство» Центра развития ребёнка г. Калуги Эльвира КАПИТОНОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: На инвестиционном форуме «Россия зовёт», прошедшем на прошлой неделе в Москве, Владимир Путин заверил, что в экономике нашей всё под контролем, благодаря импортозамещению она способна выдержать любые торговые ограничения извне. Хуже, мол, будет только им, а не нам. — У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, — сказал президент.

В какое конкретно место они себе стреляют, гадаем.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отчиталась, что в условиях «ухода доллара» делается все для привлекательности рубля:

— Мы предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях.

У инвесторов должна быть уверенность, что рубль наш стабилен и инфляция у нас низкая.

Но радужную картину подпортил глава Счётной палаты Алексей Кудрин:

— Отставание России в технологической революции — главная опасность. Через десять лет мы поймём, что отстали в некоторых отраслях безнадёжно. Неэффективность госсектора серьёзнее, чем все санкции.

Виноваты в отставании чиновники и их пора за это наказывать, считает Кудрин.

— Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо поставленного президентом показателя кто-то был осуждён, пострадал или был смещён со своих позиций. Наши чиновники, не умея, не зная лучших практик мира, боятся — им легче управлять вручную через административную вертикаль. Мы ментально сами себя ограничиваем.

Паникёр! Поучился бы оптимизму у вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Игоря Лебедева. Во время Думской региональной недели (депутаты должны проводить её на местах, встречаясь с избирателями) он опубликовал в Facebook фото и видео своей морской прогулки в Майами. «Miami, можно только влюбиться!» — написал Лебедев. Этот пост прокомментировал его коллега — вице-спикер, глава фракции от «ЕР» Сергей Неверов:

— Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее.

Но Игорь Владимирович с присущим ему наследственным юмором — Владимир Вольфович приходится ему отцом — ответил:

— Майами как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать, — далее следуют три смайлика.

Неверов, кстати, внесён в санкционный список, и въезд в США ему запрещён. Неужели позавидовал?

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе директору МБДОУ «Детство» Центра развития ребёнка г. Калуги Эльвире КАПИТОНОВОЙ. — 3 декабря принял своих первых воспитанников новый детский сад «Карусель». Он находится в микрорайоне «Веснушки». Садик 15-групповой, рассчитан на 280 детей. В дошкольном учреждении для них созданы прекрасные условия. Есть логокомната, бассейн, шикарная комната психолога, большой физкультурный зал. — Немного расстроила новость о закрытии старейшего в Калуге свадебного салона «Невеста», который находился на улице Кирова. Он существовал в нашем городе долгие годы, и у многих калужан с этим местом связаны самые тёплые воспоминания. Это был красивый, благородный, торжественный магазин, который создавал какое-то особое, возвышенное настроение. Теперь на его месте будет работать супермаркет. Я не против него — он хороший. Но, мне кажется, с закрытием «Невесты» Калуга и улица Кирова что-то потеряли.

— Возмущает новость о новых санкциях против России, которые готовит ЕС в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе — якобы за подрыв суверенитета Украины.

Конфликт, который мы сейчас наблюдаем, за один день не решится. Это огорчает, потому что Россия и Украина всегда жили дружно.

— Скоро Новый год, и праздничное настроение чувствуется уже сейчас.

Во всех микрорайонах Калуги установлены ёлки, по вечерам они зажигаются. Украшены витрины магазинов, калужане выбирают подарки. Выпал первый снег, а морозная погода дарит чувство приближающегося праздника. С наступающим!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

11 декабря. 100 лет назад родился Александр Исаевич Солженицын (11.12.1918–3.08.2008), российский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970 г.). В мае 1998 года он приезжал в Калужскую область и посетил Калугу, Козельск, Оптину пустынь.

12 декабря. 100 лет назад в деревне Стайки Хвастовичского района родился Николай Андреевич Стефанчиков (12.12.1908–30.06.1945), Герой Советского Союза (27.02.1945). Погиб в Германии, похоронен в городе Нойштрелице.

12 декабря. 60 лет (1958 г.) назад место, где находился Сергиев скит, стало называться «Железнодорожная станция «Калуга‑2». 4 февраля 1906 года на заседании Калужского отделения Императорского православного палестинского общества было принято решение о постройке Сергиева скита в память о великом князе Сергее Александровиче Романове.

13 декабря. 145 лет назад родился Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), русский поэт, прозаик, переводчик, литературовед, литературный критик. Летом 1910 года он приезжал в село Белкино Боровского уезда Калужской губернии, где написал произведения «белкинского цикла».

17 декабря. 110 лет назад (1908 г.) в селе Мокрое Жиздринского уезда Московское общество грамотности учредило библиотеку имени Александра Ивановича Чупрова (18.02.1842–08.03.1908), известного учёного-экономиста.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!