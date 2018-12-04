Обзор недели: Россия зовёт, а в Майами можно влюбиться

В среду, 5 декабря, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике директор МБДОУ «Детство» Центра развития ребёнка г. Калуги Эльвира КАПИТОНОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
На инвестиционном форуме «Россия зовёт», прошедшем на прошлой неделе в Москве, Владимир Путин заверил, что в экономике нашей всё под контролем, благодаря импортозамещению она способна выдержать любые торговые ограничения извне. Хуже, мол, будет только им, а не нам.
— У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, — сказал президент.
В какое конкретно место они себе стреляют, гадаем.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отчиталась, что в условиях «ухода доллара» делается все для привлекательности рубля:
— Мы предпринимаем ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях.
У инвесторов должна быть уверенность, что рубль наш стабилен и инфляция у нас низкая.
Но радужную картину подпортил глава Счётной палаты Алексей Кудрин:
— Отставание России в технологической революции — главная опасность. Через десять лет мы поймём, что отстали в некоторых отраслях безнадёжно. Неэффективность госсектора серьёзнее, чем все санкции.
Виноваты в отставании чиновники и их пора за это наказывать, считает Кудрин.
— Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо поставленного президентом показателя кто-то был осуждён, пострадал или был смещён со своих позиций. Наши чиновники, не умея, не зная лучших практик мира, боятся — им легче управлять вручную через административную вертикаль. Мы ментально сами себя ограничиваем.
Паникёр! Поучился бы оптимизму у вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Игоря Лебедева. Во время Думской региональной недели (депутаты должны проводить её на местах, встречаясь с избирателями) он опубликовал в Facebook фото и видео своей морской прогулки в Майами. «Miami, можно только влюбиться!» — написал Лебедев. Этот пост прокомментировал его коллега — вице-спикер, глава фракции от «ЕР» Сергей Неверов:
— Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее.
Но Игорь Владимирович с присущим ему наследственным юмором — Владимир Вольфович приходится ему отцом — ответил:
— Майами как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать, — далее следуют три смайлика.
Неверов, кстати, внесён в санкционный список, и въезд в США ему запрещён. Неужели позавидовал?
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе директору МБДОУ «Детство» Центра развития ребёнка г. Калуги Эльвире КАПИТОНОВОЙ.
— 3 декабря принял своих первых воспитанников новый детский сад «Карусель».
Он находится в микрорайоне «Веснушки». Садик 15-групповой, рассчитан на 280 детей. В дошкольном учреждении для них созданы прекрасные условия. Есть логокомната, бассейн, шикарная комната психолога, большой физкультурный зал.
— Немного расстроила новость о закрытии старейшего в Калуге свадебного салона «Невеста», который находился на улице Кирова.
Он существовал в нашем городе долгие годы, и у многих калужан с этим местом связаны самые тёплые воспоминания. Это был красивый, благородный, торжественный магазин, который создавал какое-то особое, возвышенное настроение. Теперь на его месте будет работать супермаркет. Я не против него — он хороший. Но, мне кажется, с закрытием «Невесты» Калуга и улица Кирова что-то потеряли.
— Возмущает новость о новых санкциях против России, которые готовит ЕС в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе — якобы за подрыв суверенитета Украины.
Конфликт, который мы сейчас наблюдаем, за один день не решится. Это огорчает, потому что Россия и Украина всегда жили дружно.
— Скоро Новый год, и праздничное настроение чувствуется уже сейчас.
Во всех микрорайонах Калуги установлены ёлки, по вечерам они зажигаются. Украшены витрины магазинов, калужане выбирают подарки. Выпал первый снег, а морозная погода дарит чувство приближающегося праздника. С наступающим!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
11 декабря. 100 лет назад родился Александр Исаевич Солженицын (11.12.1918–3.08.2008), российский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970 г.). В мае 1998 года он приезжал в Калужскую область и посетил Калугу, Козельск, Оптину пустынь.
12 декабря. 100 лет назад в деревне Стайки Хвастовичского района родился Николай Андреевич Стефанчиков (12.12.1908–30.06.1945), Герой Советского Союза (27.02.1945). Погиб в Германии, похоронен в городе Нойштрелице.
12 декабря. 60 лет (1958 г.) назад место, где находился Сергиев скит, стало называться «Железнодорожная станция «Калуга‑2». 4 февраля 1906 года на заседании Калужского отделения Императорского православного палестинского общества было принято решение о постройке Сергиева скита в память о великом князе Сергее Александровиче Романове.
13 декабря. 145 лет назад родился Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), русский поэт, прозаик, переводчик, литературовед, литературный критик. Летом 1910 года он приезжал в село Белкино Боровского уезда Калужской губернии, где написал произведения «белкинского цикла».
17 декабря. 110 лет назад (1908 г.) в селе Мокрое Жиздринского уезда Московское общество грамотности учредило библиотеку имени Александра Ивановича Чупрова (18.02.1842–08.03.1908), известного учёного-экономиста.
По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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