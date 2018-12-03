Филиал ада, горы и улица победившего коммунизма

Идея посетить Краснодар пришла нам в голову после того, как в октябре на сайте www.kp40.ru наш аэропорт разместил рекламу с осенними ценами полётов на юг.

При виде неё у любого путешественника слюнки потекут. Посудите сами: двухчасовой перелёт туда-обратно для двух человек стоит 4320 рублей. Билет в один конец в железнодорожном купе обходится дороже. Не воспользоваться таким «вкусным» предложением мы не могли и в последних числах октября вылетели в Краснодар.

Врут враги

В аэропорт мы прибыли за полтора часа до отлёта. Контроль прошли очень быстро, так как в очередь на регистрацию попали одними из первых. Как следствие, минут 40 пришлось посидеть в зале ожидания.

Если вкратце оценить воздушные ворота Калуги — нормальный у нас аэропорт. Разве что в зале ожидания кофейный аппарат не работал и воды в кулере не было. Это вступало в определённый диссонанс с расположенными напротив них тремя туалетами — мужским, женским и для людей с ограниченными возможностями.

Но в остальном — зря критики бухтят во всяких Интернетах. Хороший у нас аэропорт. Если, конечно, не сравнивать его с заведомо несравнимым. С нью-йоркским имени Джона Кеннеди, например, или с Шереметьево, на худой конец.

Стойкий город

Столица Краснодарского края произвела на нас очень приятное впечатление. Правда, калужские автолюбители, которые бывали в этом городе за рулём автомобиля, вряд ли согласятся со мной. Думаю даже, если после смерти им предложат на выбор — в пекло или в Краснодар в час пик, первое будет более приемлемым. Потому что пробки здесь в прямом смысле слова адские. Чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю, приведу один пример.

От отеля до театра на такси мы доехали за 1 час 10 минут. Ради интереса я проложил в навигаторе пеший маршрут, и оказалось, что на своих двоих мы бы дошли до места за 1 час 20 минут. Вот и получилось, что за 10-минутную экономию времени я заплатил таксисту почти 500 рублей…

После этого стало понятно, почему в Краснодаре дорогое такси. Здесь за путь, который в Калуге стоит 150 рублей, отдашь на сотню больше.

Пробки в этом южном городе вообще очень важная тема, влияющая на многое. К примеру, жильё в спальных районах по местным меркам очень дешёвое. Во многом потому, что из-за пробок на работу и с работы люди ­добираются по 2–4 часа.

Поэтому осмотру окрестностей знаменитого стадиона «Краснодар» мы смогли уделить совсем немного времени. Знакомая, которая живёт в этом городе и устроила нам небольшую экскурсию, уже в начале четвёртого часа дня велела садиться в машину и двигаться в сторону центра.

— Если сейчас не ­уедем, — сказала она, — встанем в пробке часа на два.

Чтобы посмотреть шикарный парк в окрестностях стадиона "Краснодар" лучше приехать в него пораньше. Ближе к вечеру есть все шансы встать в многочасовой пробке.

Красная улица и они, родимые

А вот пешеходам в Краснодаре — лепота. Здесь море скверов, парков, да и просто зелёных зон. А по главной транспортной и пешеходной магистрали — улице Красной — очень приятно прогуливаться. Правда, людям неподготовленным ­топать 5 километров в один конец может оказаться задачей непосильной, но ведь всегда можно разнообразить пешую прогулку, проехавшись в общественном транспорте, и, конечно же, прилагающимся к нему совершенно бесплатным стоянием в пробках. Тут без них, родимых, никуда.

Так что лучше пешком: уж слишком много здесь интересных скульптур, фонтанов и прочих арт-объектов. А из динамиков, установленных на всём протяжении улицы, с самого утра играет разнообразная музыка на самый разный вкус. От хитов времён СССР до рока, рэпа и хип-хопа.

Туристы норовят закрыть собой букву С, потому что она сломана.

Композиция по известной картине, посвященной казакам, которые пишут известному султану известный посыл известно куда.

Можно подумать,что это скульптура....

... а на деле фонтан.

Вход в сквер имени Жукова.

На улице Красной много памятников, посвящённых Великой Отечественной.

Встречаются и известным киногероям.

За плётку — и в музей

Краснодар, как известно, это ещё и столица Кубанского казачества. Потому город буквально насыщен этой темой. К примеру, в Музее боевой славы в экспозициях, посвящённых ВОВ и интернациональным войнам, на стендах постоянно упоминается казачество.

Читаешь и натыкаешься то на боевого генерала, после отставки возглавившего местное казачество, то на офицеров из семей потомственных казаков и воевавших в Афгане или Чечне. А на улицах города мы не увидели ни одного патруля ППС, в состав которого не входил бы казак.

То есть отношение к казачеству здесь гораздо более уважительное, чем в Калуге. Особенно наглядно это различие стало заметно в связи с одним инцидентом.

Когда мы посещали Историко-археологический музей им. Е. Д. Фелицына и осматривали экспозицию казачьего зала, то стали свидетелями торжественной церемонии принятия первоклашек в казаки. Я снял её на видео и выложил в Фейсбук. Благодарные читатели соцсети тут же накинулись на запись с ёрничеством и стёбом.

Прошлись язвительно и по казачьей плётке, ­которой к плечам и голове детишек прикасался казак в ходе ритуала посвящения. И по правительству края, которое «зомбирует детей с малых лет». И, конечно же, без классического «а казачок-то ряженый» тоже не обошлось.

Такая реакция, собственно, мне вполне понятна. В начале двухтысячных я лично наблюдал казаков, следивших за порядком в Парке культуры и отдыха. Они бродили от лавочки к лавочке, на которых молодёжь втихую употребляла всякое, и вымогали у них дозу малую. Этакие алкорэкетиры.

Наверняка кто-то вспомнит и ещё что-нибудь нелицеприятное о наших казаках, так что обвинения их в ряжености понять можно.

Но вот в Краснодаре о них так лучше не высказываться. Это всё равно, что об участнике Чеченской или Афганской войны, который в праздник вышел на улицу при параде, сказать: «Вот ты вырядился, клоун». За такое и по лицу отхватить можно. И не посочувствует никто.

Толкьо после того, как видишь сумму, в которую в екатерининские времена обходилось содержание целого войска, начинаешь по-настоящему понимать, что такое инфляция.

«Back in U.S.S.R.»

Эти строчки бессмертных «Битлз» заиграли в моей голове на подходе к филармонии Майкопа. В столицу Адыгеи мы прибыли, чтобы искупнуться в местных термальных источниках.

Над входом в филармонию рабочие натягивали плакат: «Приветствуем участников торжественного собрания, посвящённого 100-летию комсомола!». Рядом стоял раздрызганный ЗИЛ с подъёмником. Такой древний, что наверняка помнит Брежнева, а может, и Хрущёва.

Картина была настолько аутентичной, что, казалось, ещё чуть-чуть, и в воздухе запахнет пломбиром в бумажных стаканчиках, мимо проедет грузовичок, в кузове которого сидит рабочий в ватнике с красным флагом, а из колонок заиграет: «И Ленин — такой молодой! И юный Октябрь впереди».

В Майкопе при подходе к филармонии повеяло СССР. Только иномарки, снующие по улицам туда-сюда, портили аутентичность картинки из прошлого.

Но музыка не заиграла, мимо пронёсся не грузовичок, а «Рено», да и в воздухе запахло не мороженым, а копчёным мясом и сыром.

Как оказалось, ароматы источала фермерская ярмарка, раскинувшаяся неподалёку от филармонии. И стоило нам зайти на её территорию, как дух великого и нерушимого, уже вроде бы безвозвратно изгнанный пресловутым «Рено», вернулся с новой силой.

Майкопские цены на фермерские продукты в сравнении с калужскими выглядели поистине коммунистическими. Грецкий орех в скорлупе — 80 рублей за килограмм, а очищенный — 250. Сыр адыгейский — 200 рублей за кило. Свинина копчёная — 500 рублей. Да какая свинина! По плотности она может поспорить даже с бастурмой. А главное, в мясе не нашлось ни грамма воды, ни намёка на консерванты — только изумительный натуральный запах и вкус копчёного мяса. Как будто только вчера из деревенской коптильни. Собственно, так оно и оказалось на самом деле.

Одним словом, не ярмарка, а территория победившего коммунизма. И побеждает он в Майкопе каждую субботу, с 9:00 до 13:00, на улице с говорящим названием Советская.

Спасибо геологам

В первую очередь мы прибыли в Адыгею за термальной водой. В Калуге в конце октября уже похолодало, начались мерзкие моросящие дожди, и перспектива искупаться в открытом бассейне с минеральной водой, да ещё с температурой +36°С, манила, как Винни-Пуха мёд.

До приезда в Адыгею мы знали об этой воде только то, что написано в Интернете: она жутко полезная, добывается из глубин и настолько горячая, что её приходится охлаждать до приемлемых температур.

Но от экскурсовода, с которым колесили по окрестностям, осматривая местные природные красоты, узнали о термальных источниках много интересного.

Оказалось, наткнулись на минеральные воды совершенно случайно ещё во времена СССР. Геологи искали здесь (и, кстати, нашли) нефть. Бурили скважины и обнаружили термальное озеро. Оно занимает тысячи гектаров и залегает на глубине полутора километров. Температура воды в нём — около 98°С.

Так как минералкой геологи не интересовались, они запечатали скважины и отправились дальше. А позже адыгейцы подвели к ним трубы и получили халявное тепло. Они обогревали термальной водой не только свои дома, но и теплицы, в которых круглогодично выращивали цветы. Один из посёлков, расположенных над подземным термальным озером, благодаря этому даже получил название Цветочный. А вскоре в Адыгее стали открываться и первые купальни. В одной из таких, близ поселка Тульский, мы и остановились.

Минералкой по мозгам

Сайт термального источника «Аква Термо» в подробностях расписывал все прелести и полезности воды, добытой из собственной скважины. И, по крайней мере, в одном не соврал точно. Вода, действительно, очень даже улучшает мозговое кровообращение.

Когда после первого захода в бассейн мы пришли в номер, чтобы передохнуть, произошло что-то доселе ­неведомое. Мысли в голове кружились с бешеной скоростью. Неожиданно вспоминались недоделанные проекты, отложенные на потом, идеи для новых статей и даже циклов, планы будущих поездок и прочая, прочая, прочая.

Собственно, три четверти этой статьи родилось именно в тот момент.

Может, в воду что-то подмешивают?

Такой вопрос наверняка возникнет у иронически настроенного читателя. Я тоже им задался. Потому, когда кровь отлила от мозга и вернулась в конечности, я отправился в бар.

Там всем постояльцам совершенно бесплатно и в неограниченных количествах наливают ту самую термальную воду, поднятую с полуторакилометровой глубины озера. Правда, для питья её охлаждали не до 36°С, как в бассейне, а до 75. Говорят, такая вода жутко полезна для желудочно-кишечного тракта, но пахнет несъедобно и невкусная. Потому, собственно, я и не собирался её пробовать, но отличное настроение и заряд бодрости, полученный до этого, заставили изменить решение.

Не знаю, насколько оздоровился мой желудочно-­кишечный тракт, но вкусовые рецепторы до сих пор пребывают в лёгком недоумении от этой воды.

Чтобы получить хотя бы примерное представление о её вкусе, допустим такую ситуацию.

Производители самых вонючих в мире пластиковых электрочайников устроили конкурс профмастерства и определили победителя, чьи пластиковые электрочайники оказались самыми вонючими из всех самых вонючих электрочайников мира. И вот вы приобрели именно такой, вскипятили в нём воду, налили в кружку. Добавили пару-тройку ложек сублимированного концентрата жжёной резины, размешали до полного растворения и выпили. Вот примерно такой вкус у термальной адыгейской воды.

Беременным должно понравиться.

Город «Душа наизнанку»

Удалось нам побывать и в Новороссийске. Благо рано утром туда идёт транзитный поезд, а вечером — электричка до Краснодара. Так что, выехав в 6 утра, уже в начале 10-го бродили по великолепной набережной этого города.

В Новороссийске, в отличие от Краснодара, с надписями полный порядок.

Сразу же поражает вид, открывающийся на противоположный берег залива, — механизмы на фоне величественных гор, склоны которых изъедены ветрами. Этакое слияние мощи природы и человека.

Но всё же главной достопримечательностью, по крайней мере для меня, стал монумент защитникам «Малой земли». Он и на фотографиях-то выглядит впечатляюще, а вживую, да ещё с рассказом экскурсовода об истории боёв десантников за клочок земли, который постепенно разросся до укреплённого плацдарма и с которого началось освобождение этих земель от нацистов, и вовсе выворачивает душу наизнанку.

Крейсер Михаил Кутузов, пришвартованный у набережной Новороссийска, превратился в музей.

Набережная Новороссийска, пожалуй, лучшая из тех, что я видел.

В заключение

Можно было бы ещё много чего написать об этой поездке. О музеях, фонтанах и городских скульптурах Краснодара, к примеру. Или о красоте Лаго-Наки, захватывающих дух подъёмах в горы и о водопадах, к которым мы добирались, минуя часть туристической тропы, маршрутом с элементами экстрима. Но вы лучше съездите и посмотрите сами. Ограничусь только маленькой ремаркой.

Это, пожалуй, моя лучшая поездка по России.

Следующей осенью опробуем маршрут Калуга — Сочи и окрестности.

Плато Лаго-Наки. Сереньике пятнышки по центру и правее - это лошадки, которые пасутся на склоне. А в ущелье в лесу по центру и чуть слева живет медведь.

На фото это не очень видно, но до его владений километра полтора. Вниз, а не вперед.



Мало кто знает, но часть маршрута к водопадам Руфабго можно пройти не по туристической тропе, а по экстремальной, и подойти к некоторым из них практически вплотную.

Фото автора и Эмилии ИВКИНОЙ.

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.