Богато живём: Калужская область попала в топ-30 регионов по зарплатам

В Калужской области в 2017 году 2,05% работников зарабатывали больше 100 тысяч рублей в месяц. А 18,9% населения выходило меньше 15 тысяч в месяц. Такие данные содержатся в исследовании заработков в российских регионах, опубликованном агентством «РИА Рейтинг» в понедельник, 3 декабря.
По данным показателям наша область заняла 30 место среди 85 регионов. Выше расположились только дальневосточные, северные и столичные регионы, а также Нижегородская и Свердловская области.
В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта.
Медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше), по оценкам РИА Рейтинг, составила 26,9 тысячи рублей в месяц.
В Калужской области большая часть зарплат умещается в пределах 17-38 тысяч рублей.
Уважаемые читатели! А сколько вы зарабатывали в месяц в прошлом году? Расскажите в комментариях!
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