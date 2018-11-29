Темень в скверопарке: во всём виноваты датчики

На днях в редакцию нашего издания обратились читатели, которые посетовали на то, что по вечерам в новом парке на месте рынка не горят фонари. «Темень ужасная! – огорчаются калужане. – Почему? Ведь это центр города, там люди бывают допоздна!»

После работы мы прогулялись до скверопарка и убедились, что он действительно не освещается. Ситуацию нам прокомментировали в Управлении городского хозяйства.

- Уличная линия освещения засвечивала датчики линии освещения парка, - пояснил 29 ноября ведущий специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству УГХ Калуги Алексей БОРСУК. – Вчера наварили козырёк на фотоэлемент. Сегодня проверят, устранилась ли проблема.

Почему она возникла только сейчас, в горуправе не уточнили.

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