Более 200 человек пропали в этом году

С каждым годом количество заявок на поиск людей в отряде «Лиза Алерт Калуга» растёт. Об этом нашему изданию на днях рассказали волонтёры.
В этом году к ним поступило 216 заявок. В 29 случаях люди погибли, из них - один ребёнок. В лесу волонтёрам приходилось искать 52 человека, 11 из них найти живыми не удалось.
В 2017 году добровольцы 164 раза выезжали на поиски, в 2016 – 74 раза.
- Каждый год в Калуге пропадают дети, старики и взрослые люди. Для того, чтобы все пропавшие были найдены, нужны не только усилия служб, но и помощь неравнодушных людей, - рассказывают члены поисково-спасательного отряда. - Чтобы стать добровольцем, не нужны ни специальные навыки, ни особое оборудование, нужно одно - желание помочь!
Как мы рассказывали, передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». Мы спросили у наших читателей, где бы они хотели видеть памятник. Всего в голосовании, по данным на 29 ноября, приняло участие 1002 человека. Наибольшее количество голосов - 185 - у варианта, что инсталляция должна появиться в парке на месте рынка. 176 калужан высказались за то, что его вообще не надо устанавливать, 156 человек видят инсталляцию на Театральной площади, 148 – перед ИКЦ, 100 – в Парке культуры и отдыха, 70 – в сквере Мира. Наименьшее количество голосов было отданы предложению установить арт-объект перед памятником Кирову.
Уважаемые читатели! А вы участвовали в каких-либо волонтёрских движениях? Расскажите в комментариях!
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