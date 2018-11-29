Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 29 ноября
$ 66.94 0.16
75.52 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Более 200 человек пропали в этом году

29.11.2018 15:52 0 170 Елена Французова
Более 200 человек пропали в этом году

С каждым годом количество заявок на поиск людей в отряде «Лиза Алерт Калуга» растёт. Об этом нашему изданию на днях рассказали волонтёры.

В этом году к ним поступило 216 заявок. В 29 случаях люди погибли, из них - один ребёнок. В лесу волонтёрам приходилось искать 52 человека, 11 из них найти живыми не удалось.

В 2017 году добровольцы 164 раза выезжали на поиски, в 2016 – 74 раза.

- Каждый год в Калуге пропадают дети, старики и взрослые люди. Для того, чтобы все пропавшие были найдены, нужны не только усилия служб, но и помощь неравнодушных людей, - рассказывают члены поисково-спасательного отряда. - Чтобы стать добровольцем, не нужны ни специальные навыки, ни особое оборудование, нужно одно - желание помочь!

Как мы рассказывали, передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». Мы спросили у наших читателей, где бы они хотели видеть памятник. Всего в голосовании, по данным на 29 ноября, приняло участие 1002 человека. Наибольшее количество голосов - 185 - у варианта, что инсталляция должна появиться в парке на месте рынка. 176 калужан высказались за то, что его вообще не надо устанавливать, 156 человек видят инсталляцию на Театральной площади, 148 – перед ИКЦ, 100 – в Парке культуры и отдыха, 70 – в сквере Мира. Наименьшее количество голосов было отданы предложению установить арт-объект перед памятником Кирову.

Уважаемые читатели! А вы участвовали в каких-либо волонтёрских движениях? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Темень в скверопарке: во всём виноваты датчики 29.11.2018 15:57

Новый налог: калужский бюджет планирует получить 20 миллионов 29.11.2018 11:40

Ижевцы пожаловались на калужан в прокуратуру 28.11.2018 21:30

На калужской улице предложили убрать асфальт и восстановить булыжную мостовую 28.11.2018 17:17

Скончалась мать митрополита Климента 28.11.2018 16:59


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 ноября, 18:00
Бесплатные кинолектории для всей семьи
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь
вс 02 декабря, 16:00
Фестиваль любительских театров «Пять вечеров»
Калужская область
сб 08 декабря, 12:00
XXII межрегиональный турнир по игре "Что? Где? Когда?"
Демонстрационный-выставочный комплекс администрации губернатора области

Для детей

сб 01 декабря, 13:00
Мастер-класс Открытка бисером
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 02 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония
ср 05 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 декабря, 12:30
Бэби-спектакль ГУСЕНИЦА
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

чт 29 ноября, 19:00
Хор Валаамского монастыря. Программа «Есенин»
Филармония
пт 30 ноября, 19:00
Radio tapok
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 01 декабря, 17:00
"Снег идет..."
Дом музыки
сб 01 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК

Кино

Суспирия
Робин Гуд: Начало
Всё или ничего
Ральф против интернета
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

Как выбрать плед - советы и рекомендации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.