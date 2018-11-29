Более 200 человек пропали в этом году

С каждым годом количество заявок на поиск людей в отряде «Лиза Алерт Калуга» растёт. Об этом нашему изданию на днях рассказали волонтёры.

В этом году к ним поступило 216 заявок. В 29 случаях люди погибли, из них - один ребёнок. В лесу волонтёрам приходилось искать 52 человека, 11 из них найти живыми не удалось.

В 2017 году добровольцы 164 раза выезжали на поиски, в 2016 – 74 раза.

- Каждый год в Калуге пропадают дети, старики и взрослые люди. Для того, чтобы все пропавшие были найдены, нужны не только усилия служб, но и помощь неравнодушных людей, - рассказывают члены поисково-спасательного отряда. - Чтобы стать добровольцем, не нужны ни специальные навыки, ни особое оборудование, нужно одно - желание помочь!

Как мы рассказывали, передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». Мы спросили у наших читателей, где бы они хотели видеть памятник. Всего в голосовании, по данным на 29 ноября, приняло участие 1002 человека. Наибольшее количество голосов - 185 - у варианта, что инсталляция должна появиться в парке на месте рынка. 176 калужан высказались за то, что его вообще не надо устанавливать, 156 человек видят инсталляцию на Театральной площади, 148 – перед ИКЦ, 100 – в Парке культуры и отдыха, 70 – в сквере Мира. Наименьшее количество голосов было отданы предложению установить арт-объект перед памятником Кирову.

Уважаемые читатели! А вы участвовали в каких-либо волонтёрских движениях? Расскажите в комментариях!