На калужской улице предложили убрать асфальт и восстановить булыжную мостовую

Калужские краеведы предложили воссоздать облик Калуги XIX века на улице Подвойского. Об этом они заявили на днях на встрече с городским головой.

В двухэтажных домах на этой улице предлагается превратить в гостиницы для туристов, поставить фонари, снять асфальт, обнажив булыжную мостовую, а в будущем проводить здесь фольклорные праздники.

Особое внимание краеведы уделили восстановлению дома, в котором жил купец I гильдии Иван Ципулин, четырежды избиравшийся городским головой Калуги, сообщает «Калужская неделя». В этом доме планируется создать музей истории калужского купечества. Дизайн обновленного дома Ципулина уже разработали студенты факультета дизайна Калужского филиала Московского гуманитарно-экономического университета под руководством доцента Александр Курца.

Восстановить должны и дома купцов Вашковых, стоящие по соседству, а также угловой дом Завериных на Воробьевской улице. Кабак, который некогда там был, краеведы предложили сохранить как историческое наследие.

- К этому проекту необходимо привлекать меценатов. Эта работа на далекую перспективу, приводит издание слова краеведа Николая Брокмиллера.

Городской голова Дмитрий Разумовский согласился с тем, что проект создания исторической зоны на улице Подвойского интересен, но предложил создать несколько вариантов его развития.

Для начала градоначальник предложил проанализировать поисковые запросы в интернете, связанные с Калугой. Это нужно для того, чтобы понять, что интересует туристов в нашем городе. Следующий шаг, по мнению градоначальника, предполагает ревизию каждого объекта на улице Подвойского и конкретные дорожные карты по каждому объекту.

Детальнее проработать предложение решили к следующей встрече.

Уважаемые читатели! А как, на ваш взгляд, Калуге нужно привлекать туристов? Поделитесь своими мнениями в комментариях!