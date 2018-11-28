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Скончалась мать митрополита Климента

28.11.2018 16:59 0 1113 Дмитрий Ивьев
Скончалась мать митрополита Климента

Мария Алексеевна в 2007 году с сыновьями - митрополитом Димитрием и митрополитом Климентом.

В среду, 28 ноября, стало известно о смерти схимонахини Марии (в миру она была Марией Алексеевной Капалиной) – матери митрополита Калужского и Боровского Климента.

- Несмотря на жизненные трудности и невзгоды, Мария Алексеевна с детства была молитвенницей, особое внимание уделяла вере в Бога, воспитывая в своих четырех сыновьях искреннее стремление послужить  во славу Божию, - говорится в тексте соболезнования от губернатора и правительства Калужской области. - Жизнь схимонахини Марии стала примером горячей веры и бескорыстного служения ближним добрыми делами.

Выражаем соболезнования родным и близким покойной.

Ранее, напомним, появилась информация о кончине 88-летней Веры Филипповны Артамоновой – матери губернатора.

Фото: Православие и современность.


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Тэги: общество
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