У Анатолия Артамонова скончалась мама

Скончалась мама губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает региональное правительство.
Вере Артамоновой было 88 лет. Она всю жизнь прожила в селе Красное Хвастовичского района, воспитала шестерых детей.
- В её судьбе отразилась история нашей страны: становление колхозов и тяжелые военные будни, время больших свершений и годы реформ, - говорится в официальном сообщении правительства Калужской области. - Каждый её день был заполнен бесконечной любовью и заботой о своей большой семье. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Светлая ей память.
Редакция «Калужского перекрёстка» выражает соболезнования родным и близким Веры Филипповны.
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