У Анатолия Артамонова скончалась мама

Скончалась мама губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает региональное правительство.

Вере Артамоновой было 88 лет. Она всю жизнь прожила в селе Красное Хвастовичского района, воспитала шестерых детей.

- В её судьбе отразилась история нашей страны: становление колхозов и тяжелые военные будни, время больших свершений и годы реформ, - говорится в официальном сообщении правительства Калужской области. - Каждый её день был заполнен бесконечной любовью и заботой о своей большой семье. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Светлая ей память.

Редакция «Калужского перекрёстка» выражает соболезнования родным и близким Веры Филипповны.