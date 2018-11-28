Калужским долгожителям начнут выплачивать по 5000 рублей

С 2019 года жителям Калуги, дожившим до 100 лет, начнут выплачивать ко дню рождения по 5000 рублей. В среду, 28 ноября, такое решение поддержали депутаты на заседании городской думы.

Сейчас в Калуге живёт 23 человека, которым 100 и более лет. Но уже в следующем году, как рассказала председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская, их количество может возрасти до 34.

Уважаемые читатели! А до какого возраста хотелось бы дожить вам? Расскажите в комментариях!