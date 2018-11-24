Горе луковое: как спасти овощ от болезней

Внешний вид растения подсказывает, чего ему не хватает.

Как мы рассказывали в прошлом номере, лук — невероятно полезное и весьма распространённое растение, составляющее основу многих блюд. Но, как оказалось, он подвержен множеству всевозможных болезней, любят его и вредители. На что следует обратить внимание и как спасти урожай рассказывает опытный овощевод Ираида МАХИНЯ.

Нехватка питания

Хорошее питание — основа борьбы с любыми заболеваниями. При недостатке того или иного элемента растение развивается чахлым и не способным противостоять грибкам и вирусам.

— При недостатке азота листья у лука и чеснока короткие, тонкие, светло-зелёной окраски, концы немного белеют или краснеют. Скорая помощь — нашатырный спирт: 3 столовые ложки на 10 литров воды. Получившимся раствором надо обрызгать растения.

При недостатке фосфора рост растений замедляется, верхушки листьев увядают, чернеют и отмирают. Необходима фосфорная подкормка. При недостатке калия верхушки листьев становятся серовато- жёлтыми или соломенно-жёлтыми. Значит, надо подкормить растения тремя столовыми ложками калийного удобрения.

Своевременная защита

Качественная подготовка семенного материала — также залог хорошего урожая.

— Можно замочить лук-севок перед посадкой в растворе бора или меди, магния, а также применить солевой раствор.

Основной вредитель — луковая муха. Она появляется, когда цветут ромашка и вишня, со второй половины мая. Муха откладывает яйца в почву, потом появляются личинки, которые питаются луковицей. Затем вредитель выходит на поверхность, становясь мухой, и спустя какое-то время — в июле — происходит второе его нашествие. В сухую погоду второго лёта может не быть, так как луковая муха погибает.

В борьбе с этим вредителем многие овощеводы рекомендуют сажать лук рядом с морковью, но это не помогает, более того, в итоге болеет и морковь, и лук.

Меры защиты — ранняя посадка растений. Кроме того, грядки надо посыпать табачной пылью, молотым перцем, золой, а также пролить солевым раствором (100 г на 10 литров) или «Фитоспарином» — столовая ложка на 10 литров. Но «Фитоспарин» надо применять строго каждые 10 дней, только тогда будет эффект. Да и использовать препарат надо заранее, а не тогда, когда растения заболели.

Признаки поражения растения: отстаёт в росте, листья увядают и погибают.

Злоупотреблять солевым поливом всё же не стоит. Иначе вместе с личинками вредителей погибнут и полезные насекомые, и дождевые черви. Да и ежегодное применение соли может привести к тому, что повысится кислотность почвы, в итоге начнут скручиваться листья, плохо будут развиваться сами растения. Чтобы снизить кислотность, после полива солёной водой можно сделать подкормку из древесной золы — 1 стакан на ведро воды.

Цветы как спасение

— Вредитель, от которого гниёт лук, — стеблевая нематода. Личинки способны лежать в сухой луковице два года, а в чесноке — до 5 лет. Но как только они попадают во влажную почву, начинают развиваться. Поэтому очень важно менять места посадки лука через 4–5лет, чтобы не допустить заражения. От нематоды спасают бархатцы и календула, они выделяют вещества, которые вредители не выносят и погибают.

Если же подкормить заболевшие растения органикой, грибки, содержащиеся в ней, паразитируют на нематоде и убивают её. Никто так не реагирует положительно на рыхление междурядий, как лук. Это установлено опытным путём.

Губительная влага

— Одна из серьёзных болезней — мучнистая роса. Из года в год она передаётся с луковицами, хорошо сохраняется в них, не вызывая загнивания. Болезнь развивается, когда стоит влажная, тёплая погода. Листья желтеют, покрываются фиолетовым налётом, затем чернеют и погибают. Чтобы справиться с болезнью или не допустить её, надо соблюдать севооборот, убирать растительные остатки. Грядки должны располагаться на хорошо освещённом, солнечном месте с севера на юг. Растения не должны быть запущеными.

Когда высота стрелок лука достигает 10–12 см, растения опрыскивают окисью меди, марганцовки, «Фитоспорином» или «Алерином».

Лучшая профилактика в борьбе с любой болезнью и вредителем — соблюдение агротехники. К слову, только один севооборот позволяет уйти от заражания нематодой, фузариозом, служит профилактикой появления луковой мухи и ряда других болезней.

Конечно, лук и чеснок — влаголюбивые культуры, но избыточное переувлажнение способствует проявлению болезней. Затенённость, загущенность — рай для вредителей.

Эта статья была опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 21.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.