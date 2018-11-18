Счастье луковое: посадка любимого овоща и уход за ним

Лук — всему голова. Этот овощ используется для приготовления многих блюд. Его подают и в изысканном итальянском ресторане, и на кухне в коммунальной квартире.

Казалось бы, любой дачник знает, как его посадить: воткнул в грядку лук-севок да осенью собрал урожай. Но у одних овощеводов изобилие лука, у других он прямо на грядках гниёт, а у третьих достаётся разве что только луковой мухе.

Своим многолетним опытом посадки и ухода за луком делится знатный овощевод Ираида МАХИНЯ.

Многогранное растение

— Лук относится к семейству лилейных. Он «родом» из Азии, — рассказывает Ираида Александровна. — Сколько видов лука, ботаники до сих пор спорят: одни говорят — 500, другие — за 1000. Мы же в основном выращиваем 10–15 видов. Наиболее распространён репчатый лук. По питательности он стоит на третьем месте после свёклы и корня петрушки. Репчатый лук — целебное растение. Медики рекомендуют каждому человеку употреблять не менее 7 кг лука в год. Это многолетнее растение: из семян появляется лук-севок, сажаем его, получается лук-репка, а из репки — семена. Сейчас большинство дачников, конечно, семенами лук не сеют, это слишком хлопотно.

Лук бывает острый, полуострый и сладкий. Содержание сахара в остром луке составляет 12%, в полуостром — 8%, а в сладком — 6%. Сладость в остром луке заглушается эфирными маслами.

Острый лук более скороспелый и лёжкий. Полуострый также неплохо хранится, отличается высокой урожайностью. Сладкий лук наиболее урожайный, но он совершенно нелёжкий.

Кстати, если посадить лук под зиму, он получается более острым, чем при весенних посадках.

Ручной труд

— Луку необходима хорошая освещённость, плодородная почва и вода в первой половине вегетации. Скорость роста растения зависит от температуры воздуха и состояния почвы. При низких температурах быстрее развиваются корни.

В начале вегетации посевы поливают раз в неделю, а если жаркая погода, то два раза.

Лук сажают на освещённом месте, грядки должны идти с севера на юг. Затенение от других растений, в том числе от сорняков, противопоказано. При выращивании на солнце лук дольше хранится и меньше болеет.

Лучшие предшественники — капуста, тыквенные, огурцы.

Почва должна отличаться низкой кислотностью. Её готовят с осени: убирают растительные остатки и сорняки. Можно после этого хорошенько пролить грядку, накрыть плёнкой. Когда снова появятся сорняки, необходимо прорыхлить почву на 10–15 см, уничтожая сорные растения. Перед заморозками грядки проливают водой, чтобы земля хорошенько промёрзла. Этот нехит­рый способ является хорошей профилактикой заболеваний.

В зависимости от видов почвы добавляют питательные вещества. Если почва суглинистая, на 1 кв м необходимо 4–5 кг торфа и 3–4 кг перегноя, на глинистую — 6 кг перегноя и столько же торфа, на торфяную — 5 кг перегноя или компоста, на песчаную — ведро глины, перегной, компост. Свежий навоз вносить нельзя. Иначе луковица становится рыхлой и плохо хранится.

Весной в приготовленную грядку вносят минеральные удоб­рения: мочевину — по чайной ложке на кв м, «Суперфосфат» и «Нитрофоска» — по столовой ложке. Нельзя использовать минеральные удобрения поверхностно, их заделывают на 10–15 см. Затем грядки проливают «Фитоспорином» — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

После этого необходимо сделать неглубокие борозды — 5–10 см, расстояние между ними — 20–25 см. Борозды просыпают на 2 см песком — это дренаж. Затем раскладывают луковички, засыпая их сантимет­ром песка, а сверху — землёй. Луковичный хвостик — сверху поч­вы. Его не обрезают, так как в рану могут проникнуть бактерии и листья будут плохо расти. Если вы посадили лук под заморозки, грядки можно укрыть «Ультрасилом».

Под зиму грядки готовят также, только сажают растения глубже на 3–4 см, сверху прикрывают посадки лёгким материалом. Весной укрывной материал убирается. Сеют лук за 2–3 недели до устойчивых морозов: в конце октября-начале ноября.

Размер имеет значение

— Для посадки в магазинах продаётся лук-севок. Он небольшой — от 1,5 до 2,5 см. Предпочтение стоит отдать тому, что мельче — до 2 см. Более крупный севок часто идёт в стрелку, так как на нём есть цветочные почки. А вот севок меньше сантиметра никогда не зацветёт, обязательно даст луковицу, правда, она будет несколько меньше, чем у полуторасантиметрового.

Репку высаживают во время цветения черемухи в прогретую землю, но её температура должна быть не выше 12 градусов. Немаловажно и хранение посадочного материала. Замечено, что, если он содержался при температуре 13–18 градусов выше нуля, растения обязательно пойдут в стрелку.

Но и торопиться с посадкой не стоит. Из-за нехватки высоких температур лук будет медленно развиваться.

К посадке луковицы надо готовить. Сначала севок 10 минут прогревают в тёплой воде — 45 градусов — с добавлением марганцовки. Это должен быть слабенький розовый раствор. После этого лук промывают в холодной воде, а затем кладут в раствор с мочевиной: 1 чайная ложка на 10 литров воды. Промывают и помещают на 10–15 минут в солевой раствор. Потом сразу же высаживают.

Когда на луке образуются первые 5–6 листьев, его надо подкормить фосфором и калием — по столовой ложке на 10 литров воды. Подкармливают растения под луковицы, стараясь не попасть на листья, иначе произойдёт задержка роста лука. Если удоб­рение попало на листья, его надо смыть водой.

Когда лук хорошо развивается, 2-ую подкормку делать необязательно. Но полив растений — 12 литров на квадратный метр — должен быть до середины июля. Затем его уменьшают или вовсе прекращают в зависимости от погоды. В сырую погоду лук рекомендуется накрывать плёнкой, иначе он может сгнить.

Вершки или корешки

— Листву луковицы надо беречь: не заламывать, не повреждать. Чем лучше листовой аппарат, тем гораздо лучше луковица. На зелень лук высаживают отдельно. В крайнем случае перья можно обрывать с краю.

Когда перья начали вянуть, а луковица приобрела цвет, пора убирать урожай.

К слову, от цвета луковицы не зависит острота овоща: жёлтый лук может быть сладким, фиолетовый — острым.

Убирают растения с утра, в солнечную погоду, так как лук должен вылежаться под солнцем. Затем его хранят 12 дней в помещении при 20–25 градусах, в это время обрезают листву и корни растения. Чтобы избежать заболеваний, лук 5 дней прогревают при температуре 35 градусов.

Помните, если лист­ва легла, надо сразу убирать лук, иначе через 8–10 дней пойдут новые перья, а это происходит в ущерб луковице, она будет нелёжкая. Даже если стоит сырая, дождливая погода, надо всё равно лук выдёргивать. Затем промыть, обрезать корешки, снять чешую и высушить.

Семейный лук

Некоторые садоводы пытаются сажать салатный неострый лук через семена, но у них длинный срок вегетации. Сначала нужно в марте высадить рассаду, потом, как только на ней появятся два листика, рассадить по стаканчикам. А в середине мая можно высадить на участок. Перед посадкой необходимо тщательно подготовить почву и выбрать качественный посевной материал.

— Лук «шалот», семейный лук, раньше был весьма распространён в наших хозяйствах. Он более мелкий по сравнению с репчатым, но зато более лёжкий — хранится весь сезон. Поскольку он многозачатковый — в гнезде порой получается 10–15 штук — растению может не хватать питательных веществ, поэтому оставляют лишь штук 5 зачатков, остальные можно пересадить и на зелень, и даже на цветы. А если посадочного материала немного, лук «шалот» разрезают на несколько частей таким образом, чтобы не повредить донце, и сажают.

Поскольку это яровой лук, его сажают только весной. Помните, что через 3 года лук «шалот» мельчает. Если это происходит, его нужно выращивать уже семенами, но у них тугая всхожесть.

Неострый лук

— Лук «порей» отличается от своих собрать­ев тем, что у него нет луковицы. В основном в еду используют ствол растения. Это единственный овощ, в котором во время хранения количество аскорбиновой кислоты увеличивается чуть ли не в два раза.

Поскольку у растения очень большой вегетационный период — 160–180 дней, его выращивают только через рассаду. Это достаточно хлопотно. Зато он хорошо зимует. Зелёное перо не выбрасывают, его можно замариновать или высушить и перемолоть — получится приправа, которую можно использовать и как панировочный материал.

Многоликий лук

— В многообразии видов лука каждый овощевод найдёт то, что придётся ему по душе. Многолетний лук появляется сразу после схода снега. Это первый источник витаминов, которые нам так необходимы после зимы. При этом, например, лук «шнитт» даёт ещё и такие красивые цветы, что его порой используют для оформления цветочных клумб. Чем он ещё хорош: срезаешь листву — вскоре новая отрастает.

Есть виды многолетнего лука, которые имеют чесночный запах: лук «слизун», «косой» лук. Невероятно полезен лук «медвежий», или черемша.

А многоярусный лук можно круглый год в квартире выращивать. Пикантный лук ценят за цветочную головку.

Через три года многолетний лук заглушается другими растениями, поэтому его обязательно надо рассаживать.

В следующей публикации мы расскажем, как бороться с болезнями лука.

Весной многоярусный лук прорастает одним из первых.

Лук «эксибишен» вырастает до 1 кг.

Довольно лёжкий лук «шалот».

Лук «фермер».

Хранить лук и чеснок лучше в прохладном месте.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.