Детский магазин с матерным названием открылся в Обнинске

Один из обнинских торговых центров в четверг, 22 ноября, сообщил об открытии у себя нового магазина с детскими товарами. Ничего необычного, но смущает название торговой точки – Mr. **** [ничтожный, неприятный человек].

Наименованием уже заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор.

- При прочтении названия отдела возникает отчетливая ассоциация с нецензурной лексикой, - говорится в сообщении администрации наукограда. - Жители Обнинска выражают негодование, в том числе и в социальных сетях, так как посетителями этого отдела являются, в основном, женщины и дети.

Подобного рода информация наносит вред нравственному и духовному здоровью, прежде всего детей, и противоречит требованиям Федерального Закона №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отмечают в администрации.

Отметим, что подобная вывеска вполне могла временно появиться в качестве пиар-хода. В самом торговом центре от каких-либо комментариев отказались.

Уважаемые читатели! А как вы считаете, допустимо ли использовать подобные названия? Пишите в комментариях!