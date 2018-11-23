Детский магазин с матерным названием открылся в Обнинске

Один из обнинских торговых центров в четверг, 22 ноября, сообщил об открытии у себя нового магазина с детскими товарами. Ничего необычного, но смущает название торговой точки – Mr. **** [ничтожный, неприятный человек].
Наименованием уже заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор.
- При прочтении названия отдела возникает отчетливая ассоциация с нецензурной лексикой, - говорится в сообщении администрации наукограда. - Жители Обнинска выражают негодование, в том числе и в социальных сетях, так как посетителями этого отдела являются, в основном, женщины и дети.
Подобного рода информация наносит вред нравственному и духовному здоровью, прежде всего детей, и противоречит требованиям Федерального Закона №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отмечают в администрации.
Отметим, что подобная вывеска вполне могла временно появиться в качестве пиар-хода. В самом торговом центре от каких-либо комментариев отказались.
Уважаемые читатели! А как вы считаете, допустимо ли использовать подобные названия? Пишите в комментариях!
|
Памятник 600-летию Калуги начал разваливаться 23.11.2018 12:32
Космос, Гоголь, Циолковский: кто или что станет брендом Калуги? 22.11.2018 17:18
Не прошло и полгода: «Старому городу» дадут 5 миллионов рублей 22.11.2018 12:41
Фотонастроение: Калуга в деталях 22.11.2018 12:20
Жизнь вопреки: калужанин собирает деньги на киберногу 22.11.2018 08:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: