Космос, Гоголь, Циолковский: кто или что станет брендом Калуги?

Вечером в четверг, 21 ноября, на площадке «Точка кипения» состоялась дискуссия на тему: «Нужен ли Калуге современный бренд?» Впервые речь об этом зашла в августе на открытии «Точки», во время встречи за «круглым столом», на которой обсуждалось развитие туристического потенциала Калуги. Тогда стало известно, что руководство города готово выделить из своего бюджета на разработку бренда порядка 600 тыс. рублей.

На встречу пригласили активных горожан, представителей профессиональных сообществ: специалистов в области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Началась дискуссия с краткого ликбеза, во время которого её участникам объяснили, что такое бренд и зачем он нужен.

- Бренд состоит из двух важных вещей. Это идентичность и имидж города, - говорит член Общественной палаты Калужской области Виталий ЕРЕМЕЕВ. – Идентичность – это то, как мы воспринимаем свой город и самих себя. Имидж – то, как он воспринимается во внешнем мире, туристами. В идеальном варианте идентичность и имидж совпадают. Бренд города – это городская идентичность, выраженная в ярких и привлекательных идеях.

На вопрос, нужна ли Калуге бренд-стратегия, большинство участников дискуссии высазалось положительно. Но вот ответить на другой вопрос, логично следующий за первым, оказалось сложнее: какие конкретно идеи, образы, символы достойны того, чтобы стать брендом? В качестве возможных вариантов прозвучали, естественно, космос, музей космонавтики, Циолковский, а также Гоголь и инвестиции. На этом фантазия участников дискуссии иссякла.

- Тут надо что-то более глубинное закладывать, более фундаментальное, - считает градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Хотелось бы здесь посоветоваться с экспертами.

- Всё-таки мне кажется, прежде чем приступать к этой работе, надо провести исследование: а есть ли вообще в Калуге бренды, которые можно продвигать? – высказался один из участников встречи. – 2019 год предлагаю посвятить именно этому.

- Когда создавался бренд региона, проводились серьёзные, дорогостоящие исследования, поэтому история и выстрелила, - добавила ещё одна участница дискуссии. – Готова ли к этому Калуга?

Городской голова, прежде чем проводить какие-либо исследования, предложил обсудить вопрос с калужанами.

- Лично я считаю, что бренд совершенно точно нужен, - говорит Дмитрий Разумовский. – Это ещё один инструмент в конкурентной борьбе с другими городами и регионами. Мы ещё и за федеральное внимание конкурируем, за привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития территорий. И нас должны узнавать, видеть и знать – даже по какому-то маленькому логотипу, значку. Совершенно точно это привлечёт туристов. Но этот вопрос нужно пообсуждать, запустить опрос в социальных сетях, на сайтах. Посмотрим, что скажет общественность. Я думаю, нужно будет ещё несколько раз собраться, прежде чем выйти на финишную прямую.

Следующая встреча планируется в декабре-январе. Это будет лекция по теории брендинга от доцента кафедры психологии КГУ им. Циолковского Кирилла Кабанова. Кроме того, организаторы дискуссии планируют привезти в Калугу одного из лучших практиков России в вопросе брендинга городов Михаила Губергрица. Он представит обзор положительного опыта брендирования городов в мире и нашей стране.

Так называемое бренд-сообщество приступит к работе в январе 2019-го. Оно определит механизм проведения предварительных исследований, сформирует техзадание и выберет публичный способ разработки и выбора бренда.

Кстати, мы связались с коллегами из города Урюпинска, который обзавёлся собственным брендом несколько лет назад, и поинтересовались, повлияло ли это как-то на качество жизни жителей города. Что нам ответили урюпинские журналисты, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток».

Уважаемые читатели! Как вы считаете, нужен ли Калуге свой собственный бренд? Конечно, нужен! Это поможет нашему городу стать более узнаваемым на федеральном и мировом уровне. Нет, не нужен. Лучше потратить деньги на решение более насущных проблем. Мне всё равно. Голосование заканчивается 06/12/2018

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.