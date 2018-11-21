Калужане выбрали лучших

21.11.2018 12:50 576

13 ноября 55 предприятий и организаций области получили награды газеты «Комсомольская правда» - Калуга» в 10 номинациях. Двенадцатый год подряд издание проводит региональный конкурс в области эффективного маркетинга и рекламы «Калужский бренд».

В 2007 году коллектив нашей газеты впервые поставил перед собой задачу выяснить, какие производители товаров и услуг достойны звания «Бренд года». А сегодня конкурс «Калужский бренд» - уже добрая традиция. Это независимый, некоммерческий проект, основанный на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.

На протяжении 2018 года наши журналисты выезжали на местные предприятия, выходили на улицы города, посещали общественные места и задавали калужанам следующие вопросы: Какие предприятия и организации вы считаете лучшими в отрасли и могли бы назвать калужскими брендами? Какие из них, по вашему мнению, могут представлять регион на российском и международном рынках?

На основе полученных данных был составлен рейтинг, который и выявил победителей в десяти номинациях:

«Предприятия промышленной сферы»

«Страховые и банковские услуги»

«Пищевая и перерабатывающая промышленность»

«Предприятия строительной сферы»

«Услуги в сфере образования»

«Современные технологии»

«Услуги в сфере досуга и развлечений»

«Здоровье»

«Красота»

«Сфера услуг и торговли».

В итоге банкетный зал гостиничного центра «Four Points by Sheraton Kaluga» собрал руководителей 55 ведущих предприятий области. После приветственного слова генерального директора агентства «Комсомольская правда» - Калуга» Галины Гаврилиной ведущие – актеры Калужского областного драматического театра Дмитрий Денисов и Анастасия Семесенко – начали церемонию награждения. Дипломы «Калужского бренда года» вручали представители региональной власти и организаторы от «Комсомолки».

12-й «Бренд года» – это уже не очередной конкурс, а традиция. Проект уже не просто завоевал право на жизнь, он оказывает влияние на зарождение и развитие других подобных проектов. У «Калужского бренда» появились продолжатели и подражатели. Коллеги из региональных отделений «Комсомольской правды» воспользовались нашим опытом и организовали собственные «Бренды года» в Туле, Саратове, других городах России. Два аналогичных конкурса при участии СМИ проводят с недавнего времени и в Калуге.

О победителях «Калужского бренда – 2018» читайте в нашем спецвыпуске «Люди дела», который можно полистать он-лайн по ссылке: Люди дела

А на этой странице мы публикуем список победителей.

Звание «Калужский бренд – 2018» и право использования спецзнака завоевали следующие фирмы и предприятия Калуги и области

Промышленные предприятия

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге

АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»

АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»

АО «Калугапутьмаш»

Страховые и банковские услуги

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

«Газпромбанк» (АО)

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Калужской области

Калужский филиал САО «Страховой дом «ВСК»

Пищевая и перерабатывающая промышленность

ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги

ПАО «Русский продукт»

ООО «Агрофирма Оптина»

Сеть магазинов «Ферма» (ИП Осипова И.И.)

Пекарня «ПироговЪ» (ИП Хачатрян А.Х.)

ООО «Зеленые линии - Калуга»

Предприятия строительной сферы

Финансово-строительная корпорация «Лидер»

ООО «КАЗМИН СтройИнвест»

ООО «ЭТАЖИ-КАЛУГА»

Агентство недвижимости «Китеж» (ИП Мамонтов С.О.)

ЗАО «КЗСМ»

ОАО «Стройполимеркерамика» (ТМ «Воротынский кирпич»)

Услуги в сфере образования

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»

Обнинский институт атомной энергетики — филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Калужский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

ООО «ШИЯ «Биг Эппл»

«Современные технологии»

ЗАО «Калуга Астрал»

Калужский филиал ПАО «Ростелеком»

Новостной портал KP40.RU

Сфера досуга и развлечений

Калужский областной драматический театр

Музей Государственного научного центра Российской Федерации – Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского

ГБУК КО «Калужский театр юного зрителя»

Здоровье

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина А.С.»

ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника»

ООО «Современная медицина» (МЦ «Астро»)

ООО «Нью Смайл»

ООО «Медицинская клиника «СемьЯ»

ООО «Клиника «ЗДОРОВьЯ»

ООО «МедикПро»

Красота

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)

ООО «Атмосфера»

ООО «Борменталь-Калуга»

Сеть фитнес-клубов «JoyFit»

Сфера услуг и торговли