Калужане выбрали лучших

13 ноября 55 предприятий и организаций области получили награды газеты «Комсомольская правда» - Калуга» в 10 номинациях. Двенадцатый год подряд издание проводит региональный конкурс в области эффективного маркетинга и рекламы «Калужский бренд».
В 2007 году коллектив нашей газеты впервые поставил перед собой задачу выяснить, какие производители товаров и услуг достойны звания «Бренд года». А сегодня конкурс «Калужский бренд» - уже добрая традиция. Это независимый, некоммерческий проект, основанный на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.
На протяжении 2018 года наши журналисты выезжали на местные предприятия, выходили на улицы города, посещали общественные места и задавали калужанам следующие вопросы: Какие предприятия и организации вы считаете лучшими в отрасли и могли бы назвать калужскими брендами? Какие из них, по вашему мнению, могут представлять регион на российском и международном рынках?
На основе полученных данных был составлен рейтинг, который и выявил победителей в десяти номинациях:
В итоге банкетный зал гостиничного центра «Four Points by Sheraton Kaluga» собрал руководителей 55 ведущих предприятий области. После приветственного слова генерального директора агентства «Комсомольская правда» - Калуга» Галины Гаврилиной ведущие – актеры Калужского областного драматического театра Дмитрий Денисов и Анастасия Семесенко – начали церемонию награждения. Дипломы «Калужского бренда года» вручали представители региональной власти и организаторы от «Комсомолки».
12-й «Бренд года» – это уже не очередной конкурс, а традиция. Проект уже не просто завоевал право на жизнь, он оказывает влияние на зарождение и развитие других подобных проектов. У «Калужского бренда» появились продолжатели и подражатели. Коллеги из региональных отделений «Комсомольской правды» воспользовались нашим опытом и организовали собственные «Бренды года» в Туле, Саратове, других городах России. Два аналогичных конкурса при участии СМИ проводят с недавнего времени и в Калуге.
О победителях «Калужского бренда – 2018» читайте в нашем спецвыпуске «Люди дела», который можно полистать он-лайн по ссылке: Люди дела
А на этой странице мы публикуем список победителей.
Звание «Калужский бренд – 2018» и право использования спецзнака завоевали следующие фирмы и предприятия Калуги и области
Промышленные предприятия
Страховые и банковские услуги
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Предприятия строительной сферы
Услуги в сфере образования
«Современные технологии»
Сфера досуга и развлечений
Здоровье
Красота
Сфера услуг и торговли
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