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Калужане выбрали лучших

21.11.2018 12:50 0 576
Калужане выбрали лучших

13 ноября 55 предприятий и организаций области получили награды газеты «Комсомольская правда» - Калуга» в 10 номинациях. Двенадцатый год подряд издание проводит региональный конкурс в области эффективного маркетинга и рекламы «Калужский бренд».

В 2007 году коллектив нашей газеты впервые поставил перед собой задачу выяснить, какие производители  товаров и услуг достойны звания «Бренд года». А сегодня конкурс «Калужский бренд» - уже добрая традиция. Это независимый, некоммерческий проект, основанный на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.

На протяжении 2018 года наши журналисты выезжали на местные предприятия, выходили на улицы города, посещали общественные места и задавали калужанам следующие вопросы: Какие предприятия и организации вы считаете лучшими в отрасли и могли бы назвать калужскими брендами? Какие из них, по вашему мнению, могут представлять регион на российском и международном рынках?

На основе полученных данных был составлен рейтинг, который и выявил победителей в десяти номинациях:

  • «Предприятия промышленной сферы»
  • «Страховые и банковские услуги»
  • «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
  • «Предприятия строительной сферы»
  • «Услуги в сфере образования»
  • «Современные технологии»
  • «Услуги в сфере досуга и развлечений»
  • «Здоровье»
  • «Красота»
  • «Сфера услуг и торговли».

В итоге банкетный зал гостиничного центра «Four Points by Sheraton Kaluga» собрал руководителей 55 ведущих предприятий области. После приветственного слова генерального директора агентства «Комсомольская правда» - Калуга» Галины Гаврилиной ведущие – актеры Калужского областного драматического театра Дмитрий Денисов и Анастасия Семесенко – начали церемонию награждения. Дипломы «Калужского бренда года» вручали представители региональной власти и организаторы от «Комсомолки».

12-й «Бренд года» – это уже не очередной конкурс, а традиция. Проект уже не просто завоевал право на жизнь, он оказывает влияние на зарождение и развитие других подобных проектов. У «Калужского бренда» появились продолжатели и подражатели. Коллеги из региональных отделений «Комсомольской правды» воспользовались нашим опытом и организовали собственные «Бренды года» в Туле, Саратове, других городах России. Два аналогичных конкурса при участии СМИ проводят с недавнего времени и в Калуге.

О победителях «Калужского бренда – 2018» читайте в нашем спецвыпуске «Люди дела», который можно полистать он-лайн по ссылке: Люди дела

А на этой странице мы публикуем список победителей.

Звание «Калужский бренд – 2018» и право использования спецзнака завоевали следующие фирмы и предприятия Калуги и области

 Промышленные предприятия

  • ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
  • АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
  • Филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге
  • АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»
  • АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
  • АО «Калугапутьмаш»

 Страховые и банковские услуги

  • Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
  • Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
  • «Газпромбанк» (АО)
  • Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Калужской области
  • Калужский филиал САО «Страховой дом «ВСК»

 Пищевая и перерабатывающая промышленность

  • ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги
  • ПАО «Русский продукт»
  • ООО «Агрофирма Оптина»
  • Сеть магазинов «Ферма» (ИП Осипова И.И.)
  • Пекарня «ПироговЪ» (ИП Хачатрян А.Х.)
  • ООО «Зеленые линии - Калуга»

 Предприятия строительной сферы

  • Финансово-строительная корпорация «Лидер»
  • ООО «КАЗМИН СтройИнвест»
  • ООО «ЭТАЖИ-КАЛУГА»
  • Агентство недвижимости «Китеж» (ИП Мамонтов С.О.)
  • ЗАО «КЗСМ»
  • ОАО «Стройполимеркерамика» (ТМ «Воротынский кирпич»)

 Услуги в сфере образования

  • ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»
  • Обнинский институт атомной энергетики — филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • Калужский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета
  • ООО «ШИЯ «Биг Эппл»

 «Современные технологии»

  • ЗАО «Калуга Астрал»
  • Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Новостной портал KP40.RU

Сфера досуга и развлечений

  • Калужский областной драматический театр
  • Музей Государственного научного центра Российской Федерации – Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского
  • ГБУК КО «Калужский театр юного зрителя»

Здоровье

  •  ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
  • ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина А.С.»
  • ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
  • ООО «Современная медицина» (МЦ «Астро»)
  • ООО «Нью Смайл»
  • ООО «Медицинская клиника «СемьЯ»
  • ООО «Клиника «ЗДОРОВьЯ»
  • ООО «МедикПро»

Красота

  • ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)
  • ООО «Атмосфера»
  • ООО «Борменталь-Калуга»
  • Сеть фитнес-клубов «JoyFit»

 Сфера услуг и торговли

  • Мастер потолков (ИП Прудников А.С.)
  • ООО «АВЕС-Калуга»
  • Потребительский кооператив собственников помещений «Торговый центр «Кирова, 39»
  • ООО «Гостиничный центр»
  • ООО «Терра-Д» (ТЦ «Новый дом»)
  • ПАО «Калуганефтепродукт» (Бренд «Роснефть»)
  • ООО  «Центральный городской рынок «Калуга»
  • ООО «Швейная фабрика DIBONI»
  • ООО «ФОРУМ» (ТЦ «Мебель Черноземья»)
  • АО «Международный аэропорт «Калуга»

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Тэги: общество бренд года комсомольская правда
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