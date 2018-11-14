Калужане назвали наш портал «Калужским брендом – 2018»

Во вторник, 13 ноября, в Калуге прошло вручение наград победителям конкурса «Калужский бренд – 2018».
Этот конкурс проводится уже в 12-й раз. Согласно его условиям, сотрудники газеты «Комсомольская правда – Калуга» проводят опрос читателей. Им задают вопрос, какое предприятие города и области они бы назвали брендом. Такой опрос проводился и на нашем сайте.
Те предприятия, которые набрали наибольшее количество голосов, и получили звание «Калужский бренд». В этом году статуэтки, диплом, и право использовать спецзнак «Калужский бренд – 2018» в 10 номинациях были вручены 55-ти компаниям и фирмам Калуги.
Среди победителей в номинации «Связь и телекоммуникации» получил сайт www.kp40.ru
- Вы не поверите, но не ожидал. Честно, - сказал на церемонии вручения почетного знака главный редактор портала Владимир ИВКИН. – Хотя в этом году нам, действительно, можно похвастать большим, чем в прошлые годы. К примеру, ростом посещаемости сайта. Если в конце прошлого года она составляла около 300 тысяч человек в месяц, то в конце этого уже 400 – 700 тысяч человек. Или взять, к примеру, Яндекс. Он ввёл новый параметр оценки интернет-ресурсов – индекс качества сайтов, сокращённо ИКС. И нам было очень приятно узнать, что наш ИКС более чем в три раза выше, чем ИКС ближайшего преследователя. Это 5100 против 1600 у второго места.
- Но останавливаться на этом мы не собираемся, - сказал в заключение главред портала. – Мы продолжим честно и объективно писать о важных городских и областных событиях, чья бы гордость при этом ни пострадала.
Портал www.kp40.ru получает статуэтку и знак «Бренд года» уже во второй раз. Впервые калужане назвали портал брендом в 2014-м году. Газета «Калужский перекрёсток» становилась брендом один раз – в 2011 году.
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