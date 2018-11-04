Как калужане добрались до вершины Казбека и отдохнули на море в Грузии

Три недели калужане колесили по Грузии. Отправились из Калуги 10 сентября компанией на двух машинах: четверо взрослых и двое детей — девчонки 11 и 6 лет.

— Выехали мы в 5 утра, до границы было 1800 км. К вечеру добрались до печально известной Кущёвки Ростовской области и решили там переночевать, — рассказывает Дмитрий. — Ничего заранее не бронировали. Увидели по дороге отель, там и остановились. А утром после завтрака вновь отправились в путь. Поздно вечером были в горном посёлке Гергети. Жильё там найти легко: есть и гостиницы, и частный сектор — местные жители с радостью принимают туристов. У нас на поиски жилья ушло буквально минут 15 — сняли в отеле апартаменты.

Гергети — небольшой посёлок, дома в основном частные. Выше — совсем старые, заброшенные, разрушенные. Большинство местных жителей занимаются тем, что во­зят туристов на гору до древнего храма Святой Троицы и сдают жильё. Ну и есть там магазинчики и кафе.

Гергети. По пути к церкви Святой Троицы, расположенной на горе, встречаешь вот таких милых животных, которые даже дают себя погладить.

Дорога к старинному храму

— Пока стояла хорошая погода, мы должны были успеть покорить Казбек. Поэтому на следующий день сделали акклиматизационный выход — дошли до храма Святой Троицы, который находится на высоте 2170 метров над уровнем моря. Шли два часа пешком по серпантину. За это время погода успела несколько раз поменяться: солнце, дождь, град. Церковь эта построена в ХIV веке, сюда приезжает много паломников и иностранных туристов: англичане, итальянцы, австрийцы, китайцы. Постоянно подъезжают большие автобусы. Известен храм тем, что на протяжении многих веков здесь прятали святыни. Хранилась, например, одна из важнейших христианских реликвий — крест святой Нино. Сохранилась и рядом стоящая средневековая колокольня. На территории есть небольшой мужской монастырь и часовенка, где многие оставляют в благодарность за помощь украшения и деньги.

А ещё одна «достопримечательность» Гергети — дедулька, который всех угощает вином. Если люди отказываются: «Нет, спасибо!» — он радостно восклицает: «Да спасибо потом скажешь!»

Мы полюбовались открываю­щимися с вершины фантастической красоты видами, пофотографировались и двинулись в обратный путь.

Чтобы составить полное впечатление о Грузии, хорошо пожить и в больших городах, и в маленьких деревеньках.

20 километров без воды

— Утром мы с Олегом начали восхождение на Казбек — это 5033 метров над уровнем моря. Когда мы были на Эльбрусе, из 6 человек нашей группы до вершины добрались только мы с ним. И сейчас друзья остались в Гергети, а мы отправились вдвоём покорять Казбек. Продуктов взяли с запасом, так как прошла информация, что погода начинает портиться. Рюкзаки весили по 30 кг. Думали, что до места первой ночёвки идти 3–4 часа, а оказалось — целых 8! Она находится на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря. Шли по 40 минут, затем 10–15 — отдыхали. Сложность в том, что на протяжении всего пути нет воды: ни родников, ни ручейков. Выше начинаются ледники, и проблем с водой уже нет.

По дороге нас обогнал местный житель на лошади. Он за деньги закидывает рюкзаки туристов на высоту, чтобы легче идти было. Мы спросили, далеко ли до стоянки. Он отвечает: «Ещё 15 км». Так и вышло. Весь путь от Гергети до первой ночёвки — примерно 20 км. С непривычки было тяжело из-за резкого набора высоты.

На ночь мы остановились на так называемой Зелёной поляне — там есть родник, речка, домик типа гостиницы-кафе, где можно купить продукты и воду.

Наша дружная компания в Грузии.

Штурмовой лагерь

— На следующий день нам пришлось преодолевать ледник. Стало холоднее, и мы утеплились — надели куртки. И в середине пути устроили снежно-ледовые занятия: опробовали «кошки» и снаряжение. Преодолев ледник, вышли к метеостанции, которая находится на высоте 3675 метров над уровнем моря. Это сложное кирпичное сооружение напоминает сгоревшую гостиницу «Приют одиннадцати» на Эльбрусе.

На метеостанции находятся спасатели, там же регистрируют туристов. Есть инструкторская контора. Можно попить чаю в тепле, узнать информацию о погоде. Переночевать здесь со своей палаткой стоит 10 лари — это примерно 270 рублей в переводе на наши деньги. Если ночевать в домике на стеллажах типа нар — то уже за 40 лари с человека (1200 руб­лей). Но удобств там нет никаких. Нам сказали, что есть возможность встать с палаткой повыше этого лагеря, тогда на следующий день будет меньше идти до вершины. И мы решили рискнуть, пока были силы. Прошли ещё 1,5 часа. Встретили инструктора из Киева, который водит группы. Он посоветовал нам остановиться, сказав, что выше идти нет смысла: сильный ветер. И мы разбили свой штурмовой лагерь на высоте 3840 метров над уровнем моря. Были там совершенно одни. Палатку укрепили, заложили камнями, присыпали снегом. Но начался такой ураган! Палатку трепало, оттяжки оторвались, алюминиевые стойки погнулись. Не спали всю ночь. Температура воздуха опустилась до –13°С. Мы надели на себя всё, что было. А по ощущениям было не так уж и холодно.

На вершине Казбека

— Штурмовать вершину решили начать пораньше. Встали в 2 часа ночи, в 3 вышли. Палатку и некоторые вещи оставили, рюкзаки были уже относительно лёгкими. Завтракать не стали, есть на такой высоте не хотелось. Чувствовали себя хорошо: у нас была цель — вершина.

До рассвета шли в абсолютной темноте с фонариками по натоптанной тропе. Путь занял 6,5 часов. Было достаточно комфортно, дул тёплый ветер. Это южная сторона Казбека. Тропы в гору ведут и с территории России, и с территории Грузии, и в одной точке они встречаются. Это место никак не обозначено, только сломанная лыжная палка торчала из снега. Нам рассказал о нём встретившийся по пути 66-летний альпинист из Грузии.

Подъём очень крутой, серпантином. Вокруг — красота, чистый, сверкающий снег. Дышалось сложнее, но терпимо. Мы шли 20 минут, 10 — отдыхали. И больше устали из-за бессонной ночи, чем от восхождения.

На Казбек поднялись примерно в 10:30. Навстречу нам шли 2 коммерческие группы. А наверх в этот день из базового лагеря не вышел никто: погода портилась. Когда мы поднялись, на вершине стояли девушка и парень. Девушка — из Красноярска, а парень сказал, что он с Кавказа, но, судя по акценту, с Украины. Акклиматизированные, хорошо подготовленные, они чувствовали себя увереннее, чем мы. Погода портилась, и мы, сделав пару фоток, решили возвращаться.

Олег Сараев (слева) и Дмитрий Сиротин. Вершина Казбека покорена!

Питались шоколадкой

— 4 часа шли до штурмового лагеря, где оставили палатку. Устали, но решили, что больше ночевать там не будем. Хотели перекусить, попробовали приготовить обед, но на сильном ветру горелка замерзала, не смогли даже подогреть воду. Быстро собрали вещи и стали спускаться. Вернулись на Зелёную поляну. В этот день наш путь занял 14 часов. Мы ничего не ели, только перекусывали шоколадкой. При подходе к Зелёной поляне нас застал ливень, промокли насквозь. Тот родник, из которого набирали воду, смешался с глиной, и пить из него было нельзя. В домике купили 4 бутылки воды и легли спать.

А утром выглянуло солнце, мы просушили своё снаряжение и устремились вниз. Мысли уже были о море, вине и хинкали…

Дмитрий Сиротин: « Перед ледниками опробовали «кошки» и снаряжение».

Три дня в Тбилиси

— Пока мы покоряли Казбек, насколько это возможно, поддерживали связь с нашими друзьями в Гергети. До метеостанции телефон брал хорошо, потом связь пропадала.

Когда вернулись в посёлок, Мария приготовила нам вкусный куриный суп. Готовили сами. Мясо там продаётся только замороженное, это неудобно. Зато фрукты, овощи — пот­рясающие: спелые, сочные, вкусные. Единственное, курс не такой выгодный, как в Тбилиси. 1000 рублей — это примерно 30 лари.

Из Гергети мы направились на машинах в сторону моря. Прогноз погоды не радовал, поэтому решили заехать на денёк в Тбилиси. Но город нам так понравился, что мы провели там целых три дня! Всё было здорово! Если в Гергети днём было всего +20оС, потому что посёлок горный, то в Тбилиси уже +30оС. Сняли большую квартиру с кухней в частном секторе.

Люди на улице приветливые, все зовут в гости — это у них в порядке вещей.

Как-то Мария гуляла с детьми и случайно увидела, как семья собирает урожай. Разговорились. Их тут же позвали в гости, накормили, напоили, с собой дали много вкусностей и даже на Новый год пригласили.

А ещё встретили мужчину, у которого оказалась мама из Калуги. Он так обрадовался землякам. Сказал, что давно не был в нашем городе, но помнит завод на 906-й базе. Тоже звал в гости, обещал показать настоящий старый Тбилиси.

На чёрных песках

— Из Тбилиси мы рванули в посёлок Уреки, расположенный недалеко от Батуми. Там прожили 3 дня, сняли полкоттеджа. Жильё стоит 10 лари (270 рублей) с человека в день — очень доступно. Посёлок известен своими чёрными магнитными песками. Они считаются целебными, особенно полезны для суставов. Многие лежат на пляже прямо на этом песке, без полотенец и циновок — греются. Море тёплое, примерно +25°С. Мы из воды не вылезали.

А потом переехали в небольшую деревеньку Гонио за Батуми. Там на пляже — галька, заходить тяжело. Но море такое чистое, прозрачное! От Гонио — всего 3 км до Турции. И некоторые ездят туда на шопинг — переходят границу и закупаются на местном рынке.

Грузинское гостеприимство

— В Грузии потрясающе готовят хинкали. И хачапури по-аджарски невероятно вкусное! Это сделанный лодочкой лаваш, в середине которого — выемка, куда кладутся 2–3 вида сыра и разбиваются сырые яйца. Пока это горячее, всё перемешивается. Отламываешь с края этого лаваша кусочек, макаешь в начинку и ешь. М-м-м… объедение!

Нашли мы и отличное место, где хинкали делают вручную. Они неказистые, кривенькие-косенькие, но такие вкусные! Там нам сказали, что во многих кафе покупают замороженные и просто разогревают.

Везде растут апельсины, мандарины, лимоны, гранаты — срываешь с ветки и ешь. Апельсин мы вместо лимона добавляли в чай. Как-то идём, видим — гранаты растут. И хозяин сада стоит, говорит: «Рви, чего смотришь!» Грецкие орехи просто валяются на дороге. Мы их набрали, сколько могли. Они сыпались по склону вниз.

Люди очень гостеприимны, доброжелательны. Никогда не спешат. В большом супермаркете, если продавец встретит знакомую, будет с ней разговаривать до тех пор, пока не расспросит про всех родственников и знакомых. А покупатели при этом терпеливо ждут и не скандалят.

В посёлках по дорогам ходят такие же неторопливые коровы, лошади и овцы.

Дорога домой

— На обратном пути заехали в Боржоми. Неожиданно встретили там калужского мотоциклиста Андрея, он путешествовал в одиночку. Были рады пообщаться с земляком. Из Боржоми вновь добрались до Гергети. Остановились, переночевали в той же гостинице. Очень радовались дети: нашлась кукла, которую они там потеряли.

В итоге за три недели мы проехали по Грузии 1000 км. А вся дорога от дома до дома составила 4600 км.

Мария Калиничева: «В Грузии и вкусно, и весело!»

Вот такую грузинскую пару встретили в горах.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.