Калужанин спас и выходил двух щенков

В четверг, 1 ноября, стало известно о доброй истории, произошедшей в нашем городе. На Секиотовском кольце в Калуге на парковке около магазина кто-то бросил двух маленьких щенков. Это произошло ещё в прошлом декабре. В социальных сетях опубликовали призыв о помощи. На него откликнулся калужанин Михаил Львов.
Он забрал щенков на передержку и кормил их сам. Назвали малышей Чак и Норрис.
Михаилу удалось найти новых хозяев для Чака. А Норрис в итоге оказался девочкой и поменял имя на Чару.
- Мы уже потеряли надежду пристроить Чару, и Михаил оставил её у себя, – рассказала калужанка Наталья Мосенкова. - Но и тут Михаил сделал чудо и пристроил и вторую собаку. Пусть этот путь был долгий, почти целый год, но все закончилось хорошо!
Уважаемые читатели, а какие добрые истории происходят в вашей жизни? Расскажите в комментариях!
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