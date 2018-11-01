Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 01 ноября
$ 65.60 0.18
74.42 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калужанин спас и выходил двух щенков

01.11.2018 12:41 4 1343 Дмитрий Ивьев
Калужанин спас и выходил двух щенков

В четверг, 1 ноября, стало известно о доброй истории, произошедшей в нашем городе. На Секиотовском кольце в Калуге на парковке около магазина кто-то бросил двух маленьких щенков. Это произошло ещё в прошлом декабре. В социальных сетях опубликовали призыв о помощи. На него откликнулся калужанин Михаил Львов.

Он забрал щенков на передержку и кормил их сам. Назвали малышей Чак и Норрис.

Михаилу удалось найти новых хозяев для Чака. А Норрис в итоге оказался девочкой и поменял имя на Чару.

- Мы уже потеряли надежду пристроить Чару, и Михаил оставил её у себя, – рассказала калужанка Наталья Мосенкова. - Но и тут Михаил сделал чудо и пристроил и вторую собаку. Пусть этот путь был долгий, почти целый год, но все закончилось хорошо!

Уважаемые читатели, а какие добрые истории происходят в вашей жизни? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество животные
Еще новости из рубрики «Общество»

Названы 10 человек, именами которых предложили назвать калужский аэропорт 01.11.2018 10:48

Первые комсомольцы жили в Подзавалье 31.10.2018 21:30

Новый конфликт: фермеры жалуются, что их выживают с торговых точек 31.10.2018 16:43

Ничьё зверьё: в Калуге выделят 200 тысяч на бездомных собак 31.10.2018 15:21

Умер Виталий Гороховатский 31.10.2018 14:43


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 04 ноября, 14:00
«Ночь искусств 2018» в Калуге: полная афиша
Калуга
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 02 ноября, 18:00
Игротека
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 03 ноября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

чт 01 ноября, 19:00
Группа Бутырка "Все хиты"
Арена КТЗ, ДК
пт 02 ноября, 19:00
"Trubetskoy". Все хиты
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 02 ноября, 20:00
Концерт группы «Элементы»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 ноября, 19:00
Театрализованная программа «Мюзикл-шоу»
Филармония

Кино

Проигранное место
Только не они
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Несокрушимый
Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Почему вступать в процедуру банкротства гражданам необходимо именно сейчас?

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ЖК «Эталон-Сити» - обзор, отзывы покупателей и мнения жильцов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.