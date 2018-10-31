Скончалась Татьяна Пыжикова

31.10.2018 11:07 968

Утром в среду, 31 октября, на 85 году жизни в Калуге скончалась Татьяна Михайловна Пыжикова - одна из старейших журналистов Калужской области. Об этом в Facebook сообщила её коллега Наталья Торбенкова.

Татьяна Михайловна долгое время работала в газете «Молодой ленинец», затем - в газете «Знамя».

Кроме того, Пыжикова написала книгу о боровской художнице Людмиле Киселевой «Напряжение».

Выражаем соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны.