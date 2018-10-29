Впереди России всей: Калуга - лидер по количеству ТЦ

В понедельник, 29 октября, на заседании правительства Калужской области сообщили, что аналитики рынка недвижимости изучили данные по обеспеченности российских городов торговыми площадями. На первом месте оказалась Калуга, опередив Москву и Санкт-Петербург. На 1000 калужан приходится более 1000 кв. м торговых площадей.
- Калуга — это ж купеческий город, это закономерно, - прокомментировал информацию первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ. - На самом деле, если обратиться к опыту, что происходит в западных странах с торговыми центрами, сейчас всё переходит в цифру. Торговля перетекает в IT-пространство. Построенные объекты на территории Калуги и области являются налоговой базой... Здесь ничего плохого нет. Что касается развития этого бизнеса, возможно перепрофилирование его в рамках действующего законодательства - из торговых в офисные или наоборот. Разместить современные предприятия, где это возможно, если это не противоречит, если ТЦ расположены в промзоне, а не в жилых территориях. Это хорошая новость. Это повод задуматься о приоритетах в своём развитии.
Уважаемые читатели! А вам хватает существующих в Калуге ТЦ? Пишите в комментариях!
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