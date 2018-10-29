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Рейтинг по уровню безработицы: калужанину легче, чем среднему россиянину

29.10.2018 12:03 8 1322 Дмитрий Ивьев
Рейтинг по уровню безработицы: калужанину легче, чем среднему россиянину

По итогам первых восьми месяцев 2018 года уровень безработицы в России составил 4,7%. В калужской области этот показатель ниже – 4%. Наш регион занимает 21 место среди 85 регионов, сообщает 29 октября «РИА Рейтинг».

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, из 3,5 миллионов безработных в возрасте от 15 лет и старше 26,4% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,6% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,3 года. При этом в среднем на поиск работы уходит 6,9 месяцев, но 25,6% безработных ищут работу 12 месяцев и более, что свидетельствует о застойном характере безработицы.

Самая низкая безработица зарегистрирована в Москве (1,2%), Санкт-Петербурге (1,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2%). Самая высокая – в Чечне (13,8%), Тыве (19%) и Ингушетии (26,5%).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2018 года уровень безработицы существенно меняться не будет. Но проблема кадров и их трудоустройства не теряет актуальности и требует комплексного подхода к решению, особенно с учетом повышения пенсионного возраста в России и связанных с этим изменений на рынке труда.

Уважаемые читатели! А вы сталкивались с проблемой безработицы? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество статистика
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